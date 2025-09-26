Videojuegos

Starcraft tiene una colaboración con Diablo IV, aquí están los objetos gratis y de pago

Lilith nos recordaba a Kerrigan en algo.

Julian Ramirez
Por Julian Ramirez
Lectura de 3 min

Uno pensaría que llevar objetos de ciencia ficción espacial al mundo de fantasía oscura de Santuario desentonaría mucho, pero encajan visualmente bastante bien. Blizzard anunció una colaboración ‘crossover’ que nos permite conseguir armaduras y otros cosméticos inspirados en las facciones de Starcraft para nuestros personajes de Diablo IV.

Por supuesto, los objetos más interesantes —las armaduras para cada clase con sus correspondientes decorativos de armas— serán de pago y se podrán encontrar en la tienda del juego a partir de la tarde del viernes 26 de septiembre de 2025. Son los siguientes:

  • El mariscal rebelde (Bárbaro)
  • Demontre del Cielo (Druida)
  • Reina Suprema del Enjambre (Nigromante)
  • El Prelado Oscuro (Renegado)
  • El Alto Templario (Hechicero)
  • La Reina de las Cuchillas (Encarnaespíritu)

La más vistosa de las armaduras de Starcraft es la de Kerrigan (Reina de las Cuchillas) para el Encarnaespíritu, lo que significa que si queremos lucir como la líder de los Zerg tenemos que comprar además la expansión Diablo IV: Vessel of Hatred.

También podemos comprar el paquetes para nuestra montura y un paquete de un nuevo compañero que incluyen lo siguiente:

Acometida de Zergueznos

  • Montura Acometida de Zergueznos
  • Armadura de montura Mutación Avanzada
  • Trofeo de montura Crecimiento de Colmenar
  • Trofeo de montura Artefacto del Enjambre

Paquete de compañero «De Enemigo a Amigo»

  • Compañero Sterling
  • Trofeo de montura Reliquia de Zerus
  • Emblema Organismo Desconocido

En cuanto a objetos cosméticos gratis, la colaboración de Starcraft con Diablo IV nos trae lo siguiente.

  • Emblema Ancestro del Vacío (en la tienda)
  • Maza Brazo del Purificador (en la tienda)
  • Emblema Adelante, hacia el Dominio (27 de septiembre en la tienda)
  • Asta de dos manos Calor de Char (27 de septiembre en la tienda)
  • Emblema La Colonia Prolífica (28 de septiembre en la tienda)
  • Ballesta de dos manos Escupeparásitos (28 de septiembre en la tienda)

También hay recompensas por ver partidas de Diablo IV en Twitch hasta el 10 de octubre de 2025 (hay que tener la cuenta de Battle.net enlazada con Twitch)

  • Emblema Adelante, hacia el Dominio (Drop de Twitch por ver 2 horas)
  • Emblema Ancestro del Vacío (Drop de Twitch por ver 4 horas)
  • Emblema La Colonia Prolífica (Drop de Twitch por ver 6 horas)
