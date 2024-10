Starfield: cómo activar y empezar el DLC Shattered Space

El DLC Shattered Space no solamente tiene un nombre y diseños interesantes, en sí es toda una nueva expansión repleta de contenido con nuevas misiones, objetos por desbloquear y horas adicionales de juego profundizando en la Casa Van’Ru, la facción más misteriosa del universo de Starfield.

A continuación, te explicamos cómo comenzar con Shattered Space en Starfield:

Como activar Shattered Space en Starfield y saber si lo tienes

Hay que tener claro que la Shattered Space no es gratuita, por lo que tendrás que comprarla si quieres conseguir, aunque, puede ser que ya la tengas y no te hayas dado cuenta.

Si adquiriste las ediciones Premium o Constellation de Starfield, ya tienes acceso a Shattered Space, ya que está incluida en estas ediciones. Solo tendrás que actualizar el juego a partir del 30 de septiembre para desbloquear la expansión. Si no tienes seguridad si la tienes, debes entrar a la sección creaciones en Starfield clickear sobre ella y darle «ir a la Store», ahí te enviará directamente a la parte de la tienda de Xbox (o Steam, si es PC), donde podrás ver si ya la tienes adquirida o no.

En tal caso, también debes tener en cuenta que para comprarla debes tener el juego base, no es una expansión separada. Si tienes Xbox Game Pass, también necesitarás comprar la expansión, aunque con un precio reducido.

Requerimientos para Shattered Space

Una vez que tengas el DLC y lo descargues, solamente queda verificar un par de condiciones:

Haber completado la primera misión de Starfield: Un pequeño paso (One Small Step). Es la misión más obvia pues es la primera luego de salir de la mina. Esta misión te lleva a Jemison, en New Atlantis dentro del sistema Alfa Centauri. Incluso no necesitas ingresar a Constellation para poder activar Shattered Space. Incluso no necesitas armas.

Estar en nivel 35: esta es una sugerencia del juego y es principalmente por el nivel de los enemigos ya que te golpearán durísimo si empiezas la primera partida en nivel 1. Dicho esto, probamos con personaje nivel 25 y realmente no hubo problema.

Para los jugadores que ya completaron el juego, tiene mucho sentido el primer requerimiento pues en su partida NG+ ya tendrán un nivel lo suficientemente alto para continuar.

Activar la primera misión de Shattered Space

La misión inicial del DLC se llama Lo que queda (What Remains). Para activarla solamente necesitas ir a la orbita de algún planeta que no tenga ninguna misión asignada e inmediatamente escucharás una llamada de auxilio y una estación espacial desconocida llamada El Oráculo (The Oracle). Inmediatamente aparecerá en tu registro de misiones por si quieres hacerla más adelante.

Motivos por los que no te puede salir la primera misión en un comienzo:

Tener una recompensa o deuda pendiente o contrabando a bordo de tu nave.

No ir a la orbita de un planeta. En las planetas no encontrarás la llamada, tienes que estar en el espacio.

Tener activa una misión de la campaña principal o una misión secundaria que implique alguna interacción en el espacio.

Ir a una zona donde tengas un combate activo en el espacio.



Cómo acoplarse a El Oráculo (The Oracle), la estación espacial donde inicia Shattered Space

Si ha pasado tiempo desde la última vez que jugaste Starfield, puede ser que tengas problemas acoplándote a El Oráculo. Así debes hacerlo: