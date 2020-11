Se revelan nuevos detalles sobre Starfield y The Elder Scrolls VI

Starfield es un título bastante misterioso. Llevamos varios años escuchando sobre este juego de Bethesda, pero no hemos visto casi nada sobre este.

La verdad es que este juego, igual que The Elder Scrolls VI, se va a demorar bastante. No es probable que lo tengamos en nuestras manos en 2021 como algunos creen. Eso sí, ya conocimos algunos detalles más al respecto gracias a la participación de Todd Howard —presidente de Bethesda— en la conferencia en línea Develop: Brighton.

Todd Howard

Howard reveló nuevos detalles sobre el desarrollo de Starfield y The Elder Scrolls VI. Habló específicamente sobre las posibilidades del motor del juego, el cual es una versión mejorada de Creation Engine. Según él, con este título veremos un salto de tecnología más grande que el que vimos de The Elder Scrolls 3: Morrowind en 2002 a The Elder Scrolls 4: Oblivion em 2006.

«Mejorará desde la renderización y animación hasta la generación procedimental. No quiero decir ‘todo’, pero sí es una revisión significativa. Nos está tomando más tiempo de lo que nos hubiera gustado, pero va a potenciar todo lo que hagamos con Starfield y The Elder Scrolls VI. Cuando la gente vea los resultados, probablemente estarán tan felices como nosotros con lo que verán en la pantalla».

Howard también dijo que las mejoras en el motor le dará a los personajes no controlables un rol mucho mayor en futuros juegos de Bethesda y podrán crear ciudades de un tamaño mucho mayor a lo acostumbrado. También se comprometió a seguir apoyando la creación de ‘mods’ por parte de los usuarios.

Todavía no sabemos cuándo llegarán Starfield y The Elder Scrolls VI, pero cuando lo hagan serán parte de Xbox Games Pass.

Via: Polygon

Fuente: conferencia en línea Develop: Brighton