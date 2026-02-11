Videojuegos

Starship Troopers: Ultimate Bug War! presenta su último tráiler y fecha de salida

Creo que pisé algo.

La Federación de Ciudadanos Unidos convoca a los héroes de todo el mundo a responder al llamado a la batalla cuando Starship Troopers: Ultimate Bug War! se lance el 16 de marzo para PC (Steam), Nintendo Switch 2, PlayStation 5 y Xbox Series X/S. Distribuido por Dotemu (Marvel Cosmic Invasion) y desarrollado por Auroch Digital (Warhammer 40.000: Boltgun), la campaña FPS retro de Starship Troopers: Ultimate Bug War! presenta una batalla completamente nueva contra hordas de los insectos más mortales de la galaxia. Ya puedes descargar y jugar la demo.

La flamante demo de Starship Troopers: Ultimate Bug War! te lleva al paraíso costero de la Playa Zegema, tomado por la especie invasora de arácnidos protagonista de la icónica guerra explosiva de Starship Troopers. Extermina la amenaza invasora de este destino vacacional que alguna vez fue pintoresco y de las fortalezas militares cercanas, uniéndote a las fuerzas de la Federación en la batalla, aplastando hordas de insectos excepcionalmente peligrosos con un arsenal impresionante y ataques tácticos devastadores.

El tráiler incluye un mensaje enviado directamente por el General Johnny Rico (Casper Van Dien), presentando la nueva campaña para un jugador y a su heroína, la Mayor Samantha Dietz (Charlotta Mohlin). Sumérgete de lleno en las experiencias de guerra de Dietz hace 25 años. La jugabilidad sigue a la prometedora joven recluta en la caza del despreciable Assassin Bug durante la Primera Guerra Interestelar, tal como se retrata en la clásica película de 1997. La historia de Dietz abarca misiones repletas de acción emocionante, armamento explosivo y una devoción ejemplar a la Federación.

Las preventas de las ediciones físicas para PlayStation 5 y Nintendo Switch 2 de Starship Troopers: Ultimate Bug War! también ya están disponibles.

