Han pasado casi seis años desde el anuncio de State of Decay 3, ¿por qué la espera ha sido tan larga?

A mediados de 2020, Xbox mostró con orgullo en una de sus presentaciones el primer tráiler del juego de zombis y supervivencia State of Decay 3 de su recientemente adquirido estudio Undead Labs. Los fanáticos de esta exitosa serie se mostraros emocionados y no podían esperar por saber más del juego… pero han pasado casi seis años desde entonces y apenas ha habido información sobre este título. ¿Qué está pasando?
Finalmente tenemos algo de información al respecto gracias a una entrevista de Philip Holt, director de Undead Labs, con el canal de YouTube Sunny Games:
Ese tráiler… en realidad no existía un juego ni un equipo de desarrollo cuando lo mostramos, era muy pronto (…) el estudio ni siquiera estaba completamente centrado en el juego, y apenas habían cuatro o cinco personas trabajando en él por aquel entonces.
El juego era un documento de Word. El tráiler era todo pre-renderizado y representaba solamente un concepto, nuestras ideas en ese momento sobre lo que podría ser interesante poner en State of Decay 3.
Tomando en cuenta que Undead Labs había sido recientemente adquirido por Xbox, seguramente fueron forzados por la compañía a crear ese tráiler del juego al que habían dado luz verde sin importar que no hubiera nada «real» que mostrar. De hecho, uno de los elementos más llamativos de ese video ni siquiera estará presente en la obra final: no habrá un venado zombi.
A pesar de la demora, State of Decay 3 no está cancelado y pronto tendrá una prueba alfa. Incluso pueden registrarse para participar en ella siguiendo este enlace, pero que apenas vaya a entrar en fase alfa quiere decir que todavía puede pasar mucho tiempo antes de que podamos sobrevivir a los zombis en este título.
Al menos podemos ver un nuevo video de jugabilidad.
State of Decay 3 está planeado para Xbox Series X|S y PC. Al momento de hacer esta nota aún no tiene una fecha de lanzamiento definida.