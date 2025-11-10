State of Play Japan: cómo y a qué hora ver todos los anuncios de nuevos juegos de Japón y Asia

El pasado 24 de septiembre se llevó a cabo un State of Play que finalizó con el anuncio oficial del juego de Marvel’s Wolverine, desarrollado por Insomniac Games. Ahora, a menos de dos meses, Sony Interactive Entertainment ha anunciado el State of Play Japan, evento dedicado a dar actualizaciones sobre juegos desarrollados por estudios de Japón y Asia.

¿Cuándo, a qué horas y dónde ver el State of Play Japan de noviembre de 2025?

El martes 11 de noviembre a las 5:00 P.M. hora de Colombia se llevará a cabo el State of Play Japan. Este evento digital durará más de 40 minutos e incluirá anuncios y novedades sobre juegos creados en Japón y en toda Asia. Adicional a entrevistas y nuevos avances de títulos esperados. Según Sony Interactive Entertainment, estos anuncios van desde «series muy queridas hasta creaciones indie distintivas», junto con «otras novedades emocionantes».

Horarios del State of Play de noviembre de 2025:

México: 4:00 P.M.

4:00 P.M. Perú, Ecuador y Colombia: 5:00 P.M.

5:00 P.M. Argentina, Uruguay y Chile: 7:00 P.M.

7:00 P.M. España: 11:00 P.M.

El State of Play Japan será presentado por el actor de doblaje Yuki Kaji, conocido por dar voz a Eren de Shingeki no Kyojin, y para verlo pueden sintonizar los canales oficiales de PlayStation en YouTube y Twitch.

¿Cuáles podrían ser los anuncios del State of Play Japan?

Con la gala de los The Game Awards cerca, este State of Play genera un millón de dudas sobre los proyectos que se podrían ver en la transmisión. Nuestra apuesta es que en el State of Play Japan veamos actualizaciones sobre juegos que se encuentran actualmente en circulación. Además de novedades de juegos independientes y algún juego de un estudio propio de Sony. Sin embargo, como soñar es gratis, no estaría de más conocer actualizaciones sobre juegos como Kingdom Hearts 4 o alguna novedad sobre el siguiente juego de la franquicia Persona que llegará al mercado.

