Todos los juegos y anuncios del State of Play Japón de PlayStation (noviembre 2025)

El State of Play emitido el martes 11 de noviembre de 2025 fue bastante especial porque estuvo enfocado solamente en los juegos para plataformas PlayStation que fueron desarrollados en Japón. Vamos a ver cuáles fueron.

Si quieren ver la presentación completa, pueden seguir este enlace o reproducir el video a continuación. Sigan bajando para ver uno a uno todos los anuncios que hicieron.

A continuación, todos los juegos y anuncios del State of Play Japón de PlayStation del 11 de noviembre 2025 para PS4 y PS5.

Dragon Quest VII Reimagined

Este remake del clásico RPG del primer PlayStation saldrá el 5 de febrero de 2026.

Coffee Talk Tokyo

Esta novela visual finalmente saldrá para plataformas PlayStation

inKONBINI: One Store. Many Stories

Llegará en abril de 2026.

BrokenLore: Unfollow

Este juego de terror tendrá una versión para PS5 el 16 de enero de 2026

BrokenLore: Ascend

La nueva entrega de esta saga de terror saldrá el tercer trimestre de 2026 en PS5.

Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake

Podremos jugar esta nueva versión del excelente ‘survival horror’ desde el 12 de marzo de 2026.

Dynasty Warriors: Origins – Visions of Four Heroes

Esta «expansión» saldrá el 22 de enero de 2026.

Gran Turismo 7 – Power Pack

Este nuevo DLC llegará junto al SPEC III y agregará carreras «reales» al juego.

Motionrec

Este juego indie de plataformas saldrá en el segundo trimestre de 2026.

Wandering Sword

Este RPG chino saldrá para plataformas PlayStation el 28 de mayo de 2026.

La versión para PS4 y PS5 de este juego llegará el 26 de febrero de 2026

Tokyo Xtreme Racer

Una nueva entrega de esta saga de juegos de carreras llegará el 26 de febrero de 2026.

DLC para juegos de Bandai Namco

Durante la presentación State of Play Japan de noviembre de 2025 anunciaron DLC para el más reciente Katamari Damacy y una colaboración de Sonic con Pac-Man World 2 que ya está disponible.

También mostraron nuevos personajes gratis para Sonic Racing CrossWorlds que estarán listos el 20 de noviembre.

También mostraron nuevo contenido para el más reciente Super Robot Wars que incluye contenido de Kamen Raider y saldrá el 21 de noviembre. Finalmente, el primer DLC del pase de temporada de Digimon Story: Time Stranger que llegará a finales de 2025.

Actualización de Monster Hunter Wilds

La actualización gratis 4 con nuevo contenido saldrá el 16 de diciembre de 2025.

Never Grave: The Witch and The Curse

Este juego de acción y plataformas 2D saldrá para PS5 el 5 de marzo de 2026.

BlazBlue Entropy Effect X

Este juego de acción 2D basado en la saga de juegos de pelea saldrá el 12 de febrero de 2026.

Damon and Baby

Este curioso juego saldrá para PS4 y PS5 a comienzos de 2026.

Octopath Traveler 0

Este juego llegará a comienzos de diciembre, pero el tráiler reveló que ya hay una demo disponible para PS4 y PS5.

Marvel Tōkon: Fighting Souls

Un nuevo tráiler reveló a Ghost Driver como uno de los personajes controlables y una beta que se llevará a cabo entre el 5 y el 7 de diciembre de 2025. El juego saldrá a la venta en 2026.

Elden Ring Nightreign The Forsaken Hollows

Este DLC para el spin-off multijugador de Elden Ring saldrá para PS4 y PS5 el 4 de diciembre de 2025.

27″ Gaming Monitor

La presentación State of Play Japón de noviembre de 2025 cerró con la revelación de un monitor especializado para PS5 con un cargador para el control DualSense.