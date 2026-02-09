Fecha, hora y qué juegos mostrarán en la presentación State of Play de PlayStation (febrero de 2026)

Nintendo ya tuvo su oportunidad de mostrarnos los juegos que llegarán a sus consolas en los próximos meses, igual que Xbox y ahora le toca el turno a Sony. Ya anunciaron oficialmente la presentación State of Play de PlayStation correspondiente al mes de febrero de 2026, así que les vamos a decir en qué fecha es, su hora de inicio y qué juegos van a mostrar para que no se la pierdan.

Este State of Play será emitido el jueves 12 de febrero de 2026 a las siguientes horas:

México: 4:00 p.m.

4:00 p.m. Colombia, Perú, Ecuador: 5:00 p.m.

5:00 p.m. Argentina, Chile: 6:00 p.m.

6:00 p.m. México: 11:00 p.m.

Pueden verlo en el canal oficial de PlayStation en YouTube o en su canal oficial en Twitch. También lo pondremos a continuación para que puedan verlo sin salir de GamerFocus.

Ahora lo que todos quieren saber. ¿Qué juegos van a mostrar en la presentación State of Play de PlayStation de febrero de 2026? Según el comunicado oficial, van a mostrar tanto juegos hechos por PlayStation Studios como por estudios ‘third-party’ y juegos independientes para PS5. Eso significa que lo más probable es que veamos nuevos tráileres de los lanzamientos más esperados de 2026 como Resident Evil Requiem, LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight, 007 First Light, Marvel Tokon: Fighting Souls, The Blood of the Dawnwalker y más. Seguramente también veremos juegos nuevos de los que no sabíamos nada y otros que sabemos que vienen. Hay quienes creen que aquí nos darán nuestra primera mirada al tercer juego de la trilogía ‘remake’ de Final Fantasy VII.

También es muy probable que tengamos nuevos tráileres y noticias de Saros, Marvel’s Wolverine y Marathon (tal vez Intergalactic, pero es improbable) pero lo que más queremos ver es el largamente rumoreado ‘metroidvania’ de God of War. Por supuesto, todos estos son conjeturas y no podemos confirmar 100% que eso es lo que veremos en la presentación, la cual durará alrededor de 60 minutos.







