State of Play (09/03/2022): todos los tráileres y anuncios de juegos

Después de un mes, State of Play regresó en marzo (09/03/2022) con nuevos tráileres y anuncios de juegos. Como ya se había dado a conocer, esta edición principalmente se enfocó en juegos de compañías japonesas. Sin embargo, el público fue tomado por sorpresa ante varias revelaciones. ¡Más vale que estén preparados para el regreso de varios clásicos!

¡Mencionen en los comentarios cuáles son los tráileres y anuncios de juegos de la edición de marzo (09/03/2022) de State of Play que más disfrutaron! ¿Cuáles esperan con más ganas?

¿Qué anuncios y tráileres de juegos se presentaron en la edición de marzo (09/03/2022) de State of Play?

Exoprimal

Lo que en un principio parecía un Dino Crisis con un mayor enfoque en la acción terminó siendo la nuevo propiedad intelectual de Capcom: Exoprimal. Este título se ambientará en el año 2043. Diariamente se abren portales a lo largo del mundo que dejan caer oleadas de dinosaurios. En control de los Exofighters —el tráiler deja ver que podrán escogerse diferentes clases, cada una con sus propias habilidades—, los jugadores tendrán que acabar con todos los dinosaurios mientras compiten contra otros escuadrones en partidas de ‘5 contra 5’.

Exoprimal llegará a PS4 y PS5 en algún momento de 2023.

Ghostwire: Tokyo

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin

Una nueva demo de Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin estará disponible desde hoy para todos los usuarios de PlayStation. Esta permitirá explorar las primeras tres areas del juego. Adicionalmente, todo progreso realizado podrá trasladarse al título completo.

Forspoken

Gundam Evolution

A través de un tráiler, Bandai Namco Entertainment deja ver los frenéticos combates ‘6 contra 6’ que caracterizarán al título de disparos en primera persona de Gundam. Los jugadores podrán escoger entre 14 Mobile Suits —cada uno con sus propias habilidades— y 3 modalidades de juego que pondrán a prueba su presición y trabajo en equipo. El adelanto también da a conocer que una beta cerrada se celebrará durante el segundo trimestre de 2022.

Gundam Evolution llegará a PS4 y PS5 en algún momento de 2022. Será ‘free-to-play’.

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection

¡Conozcan la compilación definitiva de juegos retro de las Tortugas Ninja! Esta contendrá 13 clásicos. Estos incluirán Teenage Mutant Ninja Turtles (1989), Teenage Mutant Ninja Turtles II: The Arcade Game (1989), Teenage Mutant Ninja Turtles: Fall of the Foot Clan (1990), Teenage Mutant Ninja Turtles: Turtles in Time (1991), Teenage Mutant Ninja Turtles II: Back from the Sewers (1991), Teenage Mutant Ninja Turtles III: The Manhattan Project (1991), Teenage Mutant Ninja Turtles: The Hyperstone Heist (1992), Teenage Mutant Ninja Turtles III: Radical Rescue (1993) y Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (1993).

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection llegará a PS4 y PS5 en 2022.

Gigabash

De la mano de Passion Republic Games, Gigabash será un ‘fighter arena’ para 4 jugadores. Como deja ver el tráiler, podrán escoger entre 10 monstruos gigantes que homenagean a clásicos del género ‘tokusatsu’. Lo mejor de todo es que tendrá multijugador local y en línea.

Gigabash llegará a PS4 y PS5 en algún momento de 2022.

JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R

¡El juego de peleas de 2013 regresa aprovechando el aniversario 35 de JoJo’s Bizarre Adventure! Esta edición mejorada no solo contará con todos los DLC que recibió el título original, sino que recibirá cambios dirigidos a balancear la experiencia de juego y hacerla más veloz. Como si no fuera suficiente, el juego contará con las voces de los ‘seiyū’ del ‘anime’.

JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R llegará a PS4 y PS5 a finales de 2022.

Trek to Yomi

De la mano de Flying Wild Hog y Devolver Digital, Trek to Yomi llevará a los jugadores al periodo Edo de Japón. En los zapatos del joven espadachín Hiroki, deberán ir más allá de la vida y la muerte para proteger su hogar. La obra del director Akira Kurosawa no solo inspiró la presentación visual del juego, sino que informó el diseño de niveles en una perspectiva 2D.

Trek to Yomi llegará a PS4 y PS5 durante el segundo trimestre de 2022.

Returnal Ascension

A través de la actualización 3.0, los jugadores de Returnal podrán disfrutar de dos grandes novedades. La primera es un modo cooperativo que permitirá que dos jugadores unan fuerzas para superar las amenazas de Atropos. La segunda es La torre de Sisifo, un modo sinfín en el que los jugadores deberán demostrar su precisión y resiliencia llegando lo más lejos posible.

The DioField Chronicle

Reminiscente a Fire Emblem: Three Houses, The DioField Chronicle será un RPG de estrategia que relata la guerra entre dos facciones: El Imperio y La Alianza. Los jugadores controlarán a un grupo de mercenarios contratado por el Reino de Alletain, una nación neutral ubicada en la isla DioFeld. Desafortunadamente, la paz que el reino ha disfrutado por 200 años llega a su fin cuando ambas facciones invaden la isla para hacerse con un valioso recurso.

The DioField Chronicle llegará a PS4 y PS5 en algún momento de 2022.

Valkyrie Elysium

Si no se cuenta el título para móviles Valkyrie Anatomia: The Origin, más de 10 años habían pasado desde el anuncio de una entrega de Valkyrie Profile. El primer tráiler de Valkyrie Elysium deja ver a la protagonista, una joven valquiria que tiene como misión prevenir el Ragnarok. Aunque que será bastante capaz, tendrá la ayuda de aliados que podrá invocar en medio de los combates. Esta entraga también marca el regreso del compositor Motoi Sakuraba.

Valkyrie Elysium llegará a PS4 y PS5 en algún momento de 2022.

Fuente: State of Play (09/03/2022)