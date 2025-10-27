Creadores de Steal a Brainrot en Roblox demandan a un clon de Fortnite

Uno de los mayores fenómenos culturales de los videojuegos en los últimos meses no es un gran título AAA ni un imaginativo indie, sino una bizarra experiencia en Roblox que tiene a los niños completamente fascinados, llegando a tener 25 millones de jugadores simultaneos. Hablamos de Steal a Brainrot una exitosa experiencia de colección de criaturas en Roblox que ha generado in contables imitadores, pero sus creadores están especialmente molestos con uno de ellos que llevó un clon llamado Stealing Brainrots al modo creativo de Fortnite.

Por si no saben de qué estamos hablando, este es un juego en el que tenemos que conseguir Brainrots en las tiendas del juego, robándolo a otros jugadores, fusionándolos y luego hacerlos más poderosos mediante una mecánica de «renacimiento». Los Brainrots son bizarras criaturas que se generan aleatoriamente y animan a los jugadores a competir por hacerse con los más poderosos. Aquí tenemos una guía del juego.

El estudio detrás de la experiencia es SpyderSammy tiene los derechos de autor sobre su creación y aunque hay muchos imitadores, puso su atención sobre Stealing Brainrots —que salió en Fortnite dos meses después de la publicación del original— acusando a su creador de usar propiedad intelectual del estudio incluyendo «arte, diseño de juego y otros elementos». Debido a esto están exigiendo que ese juego sea retirado de Fortnite y que su creador pague por los «daños ocasionados a la propiedad intelectual y entregue las ganancias que tuvo».

Epic Games paga a los creadores de las Islas de Fortnite dependiendo de su popularidad. Desde diciembre de 2025 también les permitirá a los creadores vender objetos cosméticos dentro del juego y quedarse con las ganancias.

Fortnite tiene otra copia de Steal a Brainrot con el mismo nombre y que ha resultado inmensamente popular, superando incluso en jugadores a los modos de Batalla Campal y LEGO. Esa versión es licenciada legalmente de la de Roblox y no fue el objetivo de la demanda, como señalaron algunos medios.