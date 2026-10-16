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Steam dividirá sus logros en conjuntos y tendrá su propio ‘Platino’

Nadie nos quitará nuestros logros.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
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Todos los jugadores de Steam seguramente hemos tenido esta experiencia: completamos con orgullo todos los logros de un juego pero tan pronto sale un DLC con nuevos logros ya no lo marca como «completo». Eso se acabará cuando Valve implemente los conjuntos o sets de logros y un nuevo distintivo para diferenciar los juegos que hemos completado como si se tratara de un ‘Trofeo de Platino’ como los de PlayStation. Vale la pena mencionar que Xbox también anunció algo similar hace poco.

Con este nuevo sistema, los desarrolladores podrán dividir los logros de sus juegos por conjuntos con diferentes propósitos —de un jugador, de multijugador, de los DLC— y los jugadores tendremos opciones para ver estos conjuntos juntos o por separado. Cada conjunto de logros tendrá su propia barra de progreso y cuando hayamos desbloqueado todos los logros de un conjunto se agregará un trofeo de «Conjunto completado» a nuestro perfil. Si más tarde se agregan nuevos logros al conjunto, no se nos quitará este trofeo.

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Aquí pueden ver por ejemplo cómo lucirán los conjuntos del juego Dredge para cada uno de sus DLC.

Junto a esto llegará una página de logros actualizada a Steam en la que podremos ver el progreso en cada conjunto de logros y los detalles de cada logro individual, las estadísticas globales. los porcentajes de desbloqueo por logro, y búsqueda con filtros.

Aunque todavía no han dicho exactamente cuando llegarán los conjuntos de logros y demás cambios al sistema de logros de Steam, ya se puede probar en Beta con algunos juegos. Pueden leer la publicación oficial de Valve al respecto para conocer más.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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