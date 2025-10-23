Steam lanzó un ‘calendario personal’ con recomendaciones de juegos nuevos para cada jugador

Cada día salen docenas de nuevos videojuegos. Aunque hay cada vez más variedad de opciones , la enorme cantidad hace que sea muy difícil descubrir títulos que sean de nuestro gusto. Tratando de remediar esto, la plataforma de juegos para PC de Valve está presentando una nueva herramienta. Steam estrenó el calendario personal, un calendario de lanzamientos que nos muestra recomendaciones basadas en nuestros gustos.

Steam ya tiene recomendaciones personalizadas de juegos y calendarios de lanzamientos, pero combinar ambos en una sola página puede ser una buena idea. De este modo no solo conoceremos nuevos juegos, sino que tendremos inmediatamente información sobre cuándo salen y estar más atentos.

Si quieren probarla, solo tienen que entrar a la sección Recomendaciones y luego tocar el botón ‘Explore my Calendar’. Si están usando la web, pueden acceder mediante la dirección https://store.steampowered.com/personalcalendar

Una vez en el calendario, pueden personalizarlo aún más con la cantidad de juegos que quieren que les muestre, filtrarlo por género, ocultar objetos de la lista de deseados, etc.

El calendario personal de recomendaciones es un desarrollo de los Laboratorios de Steam que todavía es considerado un ‘experimento’. Está sujeto a cambios y sus creadores están recibiendo recomendaciones y críticas de los jugadores para mejorar la herramienta.