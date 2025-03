¿Steam llegará a las consolas Xbox? Parece que Microsoft confirmó este rumor por error

Desde hace unos meses varios rumores sobre la llegada de una aplicación de Steam a las consolas Xbox han circulado. Sin embargo, a pesar de que Microsoft no ha confirmado ni desmentido estos rumores, muchos de los jugadores son escépticos ante esta posibilidad. Ahora, parece que estos rumores comienzan a tomar forma. Ya que, Microsoft por error compartió una imagen de la nueva interfaz de usuario en múltiples dispositivos, en la que se puede ver listado lo que parece ser un filtro de búsqueda para juegos de Steam.

Primera evidencia de la posible llegada de Steam a las consolas Xbox

La imagen en cuestión, la cual ahora ya no se encuentra en la nota del blog de Xbox en la que fue publicada, muestra la biblioteca de juego de Xbox y entre los filtros se encuentra uno para Steam. Este filtro no solo se ve en la pantalla de televisor. Ya que, tanto el ejemplo de dispositivos móviles y la del computador portátil también revelan el filtro de Steam para la biblioteca de juegos en la nueva UI de Xbox.

Según el medio, The Verge, ellos se comunicaron con Microsoft para que dieran una declaración sobre la imagen. Sin embargo, la compañía de Redmond no guardo silencio y seguidamente procedieron a cambiar la imagen de su blog. Adicionalmente, fuentes cercanas a Microsoft —cercanas a The Verge— sugieren que la mención de Steam no es un error. La compañía estaría trabajando en una actualización de la aplicación Xbox para PC que permitiría a los usuarios visualizar todos sus juegos instalados, incluyendo los de Steam y Epic Games Store, etiquetados adecuadamente. Además, declaraciones previas de Phil Spencer, jefe de Xbox, han insinuado la posible llegada de tiendas de PC como Epic Games Store e Itch.io a las consolas Xbox.

Vía: The Verge