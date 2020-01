Steam ya no tiene Grand Theft Auto IV y el culpable es Games for Windows Live

Durante el transcurso del pasado fin de semana, Steam retiró de su listado de juegos a la venta a Grand Theft Auto IV. Al principio, se creía que era por un nuevo litigio de licencias musicales que se usaron para las emisoras de Liberty City. Sin embargo, la razón tiene más que ver con un fantasma del pasado que no quiere descansar en paz.

GTA IV es uno de esos pocos juegos para PC que aún deben cargar con ese asqueroso lastre llamado Games for Windows Live, uno de los primeros intentos de Microsoft de integrar las cuentas de Xbox Live con las de computador en un ecosistema único.

Otros desarrolladores lo dejaron atrás e implementaron contramedidas para que el odioso programa no aparezca al momento de iniciar un juego que lo requería. No obstante, el juego de Rockstar todavía requiere llaves de activación de Games for Windows Live para funcionar. Llaves que el desarrollador ya no puede producir.

¡MALDAAAAD!

Un representante de Rockstar dice que están buscando alternativas para distribuir GTA IV para PC y que compartirán información en cuanto les sea posible. Es probable que una de estas opciones sea mediante su reciente cliente propietario, el Rockstar Games Launcher, aunque va a requerir trabajo retirar todo el código que se necesita para sacar a patadas al parasito de Microsoft.

Por otra parte, esto solo aplica para los juegos en venta. Los usuarios que hayan adquirido anteriormente su copia de Grand Theft Auto IV podrán descargarlo con normalidad en el cliente de Steam y usar la llave que les fue asignada en su compra.

Vía: PCGamer