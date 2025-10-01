Videojuegos

Stellar Blade agrega tres epílogos y ajustes al modo foto

¿Qué será de Eve?

Shift Up lanza una nueva actualización de Stellar Blade tras otra reciente actualización importante. La nueva actualización revelada incluye tres nuevos epílogos centrados en la vida de Eve y la gente de Xion tras un final específico. También incluye ajustes y correcciones específicas en PC para el modo foto, peticiones y más.

Puedes encontrar el nuevo arte de la actualización de Stellar Blade en la parte superior y las notas del parche de Shift Up a continuación:

Detalles de la actualización compartida para PS5 y PC

Tras un final, llega otro comienzo: explora tres epílogos que revelan la vida de Eve y la gente de Xion tras un final específico.

PC, versión 1.4.1 – Detalles de la nueva actualización

Al usar el Modo Foto a través de Odyssey 3D Hub, las capturas de pantalla se guardarán en la carpeta ‘Capturas de pantalla’ del directorio ejecutable de Stellar Blade.

Se solucionó un problema durante la solicitud de «Señal extraña» que impedía a los jugadores interactuar con el dispositivo de red en el Desguace, tras completar la historia del Ascensor Orbital, lo que impedía avanzar en la misión.

Se corrigieron otros errores.

