La historia de Stellar Blade explicada, análisis a fondo del ‘lore’

Si ya terminaron la aventura de Eve y quedaron confundidos, no se preocupen que no son los únicos. La narrativa puede ser extraña en ocasiones y aunque revela claramente qué son los naytiba y qué ocurrió con la Tierra, deja muchas preguntas sobre los objetivos de la Madre Esfera y otros personajes. Es por eso que vamos a explicar la historia de Stellar Blade en detalle, tratando de conciliar las incoherencias en el ‘lore’ y llenar huecos en la trama que tiene el juego.

Este artículo contiene ‘spoilers’. No sigan leyendo si no han terminado el juego a menos que no les importe enterarse de sus más importantes secretos.

La historia y ‘lore’ de Stellar Blade explicados cronológicamente

Esta es la historia que logramos armar usando los diálogos de los personajes, documentos encontrados en el juego, narrativa ambiental y lo que han dicho sus desarrolladores. Tenemos que aclarar que la historia y el ‘lore’ de Stellar Blade están llenos de inconsistencias y huecos en la trama. Hicimos nuestro mejor esfuerzo para presentarla de forma coherente y bien explicada.

La creación de la Madre Esfera

Muchos años atrás un ingeniero llamado Raphael Marks logró adelantos increíbles en inteligencia artificial en la empresa Eidos. Su mayor logro fue la creación de una IA supremamente avanzada que puso a cargo de todos los aspectos de la sociedad a nivel global. Esto lo volvió tan respetado que rápidamente subió al cargo de CEO.

Esta inteligencia artificial era conocida como la Madre Esfera y llevo a la humanidad a una edad dorada de desarrollo y progreso. Gracias a ella se creó un sistema especial de terraformación que ayudó a evitar la catástrofe del calentamiento global.

La creación de los Andro-Eidos

Gracias a los avances logrados por la poderosa inteligencia artificial de Marks, la empresa Eidos comenzó la producción de una nueva generación de androides. Los llamados ‘Andro-Eidos’ (un juego de palabras de la palabra ‘android’ con el nombre de la empresa) combinaban partes cibernéticas con tejidos orgánicos para ser más semejantes a los humanos. Según parece, fueron creados «a imagen y semejanza» de la Madre Esfera, haciendo un paralelo de cómo los humanos fueron creados «a imagen y semejanza» de un dios de acuerdo a las tradiciones bíblicas.

Al ser parte ‘hardware’ y ‘software’, los Andro-Eidos eran fácilmente modificados, actualizados y mejorados por la Madre Esfera para adaptarse a cualquier situación. Les dio la capacidad de sobrevivir e incluso prosperar en las condiciones más brutales, como el fondo del mar e incluso en el vacío del espacio. La IA pronto decidió que lo mejor para la humanidad que la creó era ser reemplazada por una nueva humanidad superior y con mayor capacidad de adaptación.

La guerra olvidada

Usando su control absoluto sobre todos los aspectos de la sociedad humana y a los Andro-Eidos, La Madre Esfera desató una guerra sobre la humanidad. Los seres humanos no tenían ninguna posibilidad de ganar.

Cuando se dieron cuenta que era una batalla perdida, los humanos se retiraron a refugios subterráneos. Los líderes militares y científicos, incluyendo a Raphael Marks, convirtieron a algunos de estos refugios en centros de investigación científica llamados ‘Lavoires’.

Allí desarrollarían un plan y los medios para retomar la superficie.

La nueva humanidad

Mientras los diezmados humanos trataban de sobrevivir bajo tierra, la Madre Esfera ganó control absoluto sobre la superficie del planeta. Borró los humanos de la memoria de los Andro-Eidos y alteró sus recuerdos para convencerlos de que ellos son la verdadera humanidad. De la misma forma, bloqueó el acceso a cualquier registró histórico sobre la primera humanidad.

Con todos los recursos de la organización Eidos y del planeta bajo su control, la Madre Esfera comenzó un enorme plan de progreso. Fundó nuevas ciudades en la tierra y colonias en el espacio.

Mientras tanto, el odio y repudio hacia la Madre Esfera y su «nueva humanidad» por parte de los humanos restantes crecía bajo la tierra. Llenos de rabia y dispuestos a no ser reemplazados, aceptaron cualquier cosa que los convirtiera de nuevo en la especie dominante del planeta.

¿Qué son los Naytibas de Stellar Blade?

Debido al control absoluto sobre la tecnología que tenía la Madre Esfera, Raphael Marks y sus científicos se dieron cuenta que no podían derrotarla con armas tradicionales. En lugar de eso, decidieron experimentar con la evolución humana. El objetivo era forzar mutaciones y cambios en los cuerpos de los «humanos verdaderos» hasta alcanzar el punto en que pudieran resistir los ataques de cualquier arma que la Madre Esfera pudiera usar contra ellos y tener la fuerza suficiente para acabar con cualquier miembro de la nueva humanidad.

La presión de los sobrevivientes, líderes militares y los constantes ataques de androides de combate enviados desde las colonias hicieron que Raphael Marks y su equipo aceleraran sus experimentos y no pudieran tomar las medidas de seguridad necesarias.

Raphael Marks, creador de la Madre Esfera y principal responsable del proyecto de evolución forzada fue el primero en someterse al proceso, ganando gran fuerza y la capacidad de transformar su propio cuerpo. El siguiente sujeto de prueba, primer ‘naytiba alfa’, mutó incontrolablemente y fue considerado un fracaso, pero Marks no tuvo el valor para desecharlo y lo mantuvo con vida. Los demás sujetos de prueba sufrieron transformaciones en sus cuerpos que también los volvieron increíblemente fuertes y resistentes, pero la gran mayoría perdieron la capacidad de razonamiento.

Pero entonces ocurrió un grave accidente en los Levoire, probablemente debido a los ataques enviados por la Madre Esfera. Todos los humanos originales o ‘nativos’ se vieron expuestos al proceso de transformación y formaron un nido del que comenzaron a surgir cada vez más de estas criaturas. Obtuvieron la capacidad de tomar control de máquinas y otros seres cibernéticos y emprendieron su camino hacia la superficie.

La guerra final

Cuando conoció la existencia de estos monstruos —a los que llamó ‘naytibas’ referenciando que eran los humanos nativos del planeta— la Madre Esfera se dio cuenta que su nueva humanidad no tenía posibilidad alguna de derrotarlos. Su enorme fuerza y resistencia los hacía difíciles de destruir, se reproducían muy rápidamente y su capacidad de contaminar entidades cibernéticas la ponían en jaque a ella misma. Por si fuera poco, algunos naytibas desarrollaban un núcleo especial llamado ‘alfa’ que les daba un poder incontenible. Viendo que todo estaba perdido, ideó otro plan.

Mientras la nueva humanidad era exterminada, la Madre Esfera trasladó su conciencia a las colonias espaciales y decidió llevarse un grupo de elegidos con ella. Pero uno de los elegidos estaba infectado con uno de los Naytiba cuando llegó a la colonia. Esa colonia fue destruida y cayó a la tierra, arrasando con ciudades, acabando con millones de vidas y arruinando el ecosistema.

Por si fuera poco, la infección naytiba que alcanzó la colonia llegó a lo alto de uno de los elevadores orbitales. Acabando con todo desde el espacio hasta la base de la estación. Para evitar que la infección pudiera alcanzar la colonias restantes, la Madre Esfera desconectó la Red que comunicaba a toda la nueva humanidad entre sí, aislándolos en la destruida Tierra.

Los sobrevivientes

Los pocos miembros de la nueva humanidad que sobrevivieron a la final guerra se encontraban repartidos por el mundo y con cada vez menos esperanza. Mientras algunos rezaban a la Madre Esfera pidiendo que regresara por ellos y los salvara, otros perdieron por completo la fe en ella.

Un grupo de sobrevivientes encontró a un poderoso Naytiba alfa que tenía forma humanoide, herido tras una batalla. Lo confundieron con otro sobreviviente más y lo salvaron. Esta acción hizo que desarrollara la capacidad de razonamiento y decidió ayudar a quienes le ayudaron. Adoptó el nombre de Orcal (Oráculo) y en secretó contactó el el primer naytiba o naytiba supremo —Raphael Marks— en busca de respuestas para su situación.

El Naytiba supremo no cedió hacia los impulsos violentos de la transformación, pero aparentemente no tenía control alguno sobre sus creaciones. Odiaba el enfrentamiento entre la antigua humanidad y la nueva, pero no podía destruir sus propias creaciones. Decidió adoptar la forma humana y se unió a Orcal para ayudarlo a fundar Xion, una ciudad para la nueva humanidad protegida de los ataques de los naytibas, mientras permitió a los nativos prosperar fuera de sus fronteras.

La verdad sobre Xion

Aunque Orcal buscaba sinceramente el bienestar para la nueva humanidad y algunos lo consideraban un salvador, guardó secretos y gobernó con mano de hierro. Ordenó a sus fuerzas capturas naytibas con vida y los usó para crear un Localizador personal que le permitía ver lo que ocurría en el resto del mundo. Para conservar energía, creó la ‘Cuna’ y ordenó a muchos de los sobrevivientes ingresar a ella y permanecer ‘suspendidos’, mientras reprimía con violencia a los grupos que se oponían a ella.

Los Escuadrones Aéreos

Mientras esto ocurría en la Tierra, la Madre Esfera formaba un plan para recuperar en planeta. Desde las Colonias y con ayuda de la Casta Celestial —sobrevivientes que llevó consigo a las colonias— comenzó la creación de Andro-Eidos de combate especializados: los miembros de los Escuadrones Aéreos. A lo largo de los años, llegó a enviar hasta seis escuadrones que tenían el objetivo de encontrar el nido y eliminar al Naytiba supremo.

En el segundo escuadrón aéreo iba una soldado llamada Raven. A diferencia del resto de su escuadrón, logró sobrevivir a la batalla con los Naytiba y descubrió los Levoire en los que Raphael Marks llevó a cabo los experimentos que crearon a los Naytibas. Tras descubrir la verdad sobre la Madre Esfera y la humanidad original, Raven enloqueció y se llenó de furia contra su creadora.

Buscando respuestas logró llegar al Nido y allí conoció a Adam, el Naytiba supremo. Aprovechando su decepción de la Madre Esfera y sintiéndose traicionada, fue fácilmente convencida por Adam de unirse a su misión de salvar no solo a la humanidad, sino a los naytiba. Se fusionó con un núcleo alfa y se convirtió a sí misma en un naytiba.

Ella misma acabó con muchas miembros de los siguientes escuadrones aéreos que bajaron a la Tierra, pero fue entonces que descubrió que algunas miembros de ellos no eran como las demás.

El Protocolo Eve

En secreto, la Madre Esfera puso en marcha el protocolo Eve. En cada uno de los Escuadrones había una unidad especial Eve que no solo era más avanzada que las demás, sino que tenía la capacidad de asimilar al Naytiba supremo.

Adam se habría enterado de esto gracias al descubrimiento de Raven y decidió aprovecharlo en su beneficio. Se fusionaría con una unidad Eve para crear a un solo ser, un nuevo dios capaz de crear una nueva humanidad que uniría a los Andros-Eidos con los Naytiba.

Pero Raven no era una unidad Eve y no podía cumplir este papel para su nuevo líder. Cegada por los celos y la rabia, habría acabado con las unidades Eve de todos los escuadrones aéreos que siguieron… hasta el séptimo.

Cuando el Escuadrón Aéreo VII llegó a la Tierra, fue eliminado casi de inmediato y Raven pretendía encargarse personalmente de la unidad Eve. Pero cuando estaba a punto de lograrlo llegó Adam, el Naytiba supremo en persona, a rescatarla.

¿Por qué Adam no trato de fusionarse con ella de inmediato? Es poco claro. Lo más probable es que es un proceso que Eve debía aceptar voluntariamente. Para que lo hiciera, decidió guiarla por el mundo para que descubriera por sí misma la verdad sobre la Madre Esfera, los Naytiba y la humanidad para que decida ponerse de su lado cuando le revele su verdadera identidad.

Si Eve decide o no unirse a Adam depende de la decisión que tomemos antes de enfrentar al jefe final del juego.

Los finales explicados

Stellar Blade tiene tres finales que pueden cambiar radicalmente el curso de la historia de Eve, pero no profundizan mucho en el ‘lore’ del juego. Vamos a ver el desenlace de la trama en cada uno de ellos.

Regreso a la colonia

Eve rechaza la propuesta de Adam de unirse en un solo ser para crear una nueva humanidad que lleve a la paz y debe enfrentarse a él, destruyendo el Nido y acabando con la humanidad original.

La Madre Esfera aparece para felicitar a Eve y Lily por su victoria, pero se niega a responder sus preguntas y envia una Nave para que las lleve de regreso a la Colonia. Una vez en el espacio, ven cómo la Tierra es rodeada por enormes construcciones que la hacen ver minúscula.

Esta poderosa imagen representa el futuro de la humanidad. La Tierra fue recuperada para la Madre Esfera y la nueva humanidad, pero ha perdido por completo su naturaleza. Ahora es algo diferente.

El costo de los recuerdos perdidos

Eve se fusiona con Adam y se convierte en un nuevo ser más poderoso, mitad Andro-Eidos y mitad Naytiba, la primera de una nueva humanidad y su diosa creadora. Obviamente, la Madre esfera se opone a esto y toma control del mecha Providencia para eliminar a Eve, pero no lo logra. Sin embargo, Lily muere en medio de la pelea.

Mientras Eve carga a Lily fuera del Nido, la Madre Esfera aparece para decir que está decepcionada por la decisión de Eve de fusionarse con Adam. Se niega a responder las preguntas de Eve y envía cientos de miembros del Escuadrón Aéreo a eliminarla. El juego termina en medio de esta pelea aunque unas palabras aparecen para confirmar que el viaje de Eve no ha terminado.

Que este final concluya en medio del combate contra el Escuadrón Aéreo significa que la guerra no terminará. La Nueva humanidad de Adam e Eve está condenada al conflicto contra las fuerzas de la Madre Esfera.

Nuevos recuerdos

Eve se fusiona con Adam y se convierte en un nuevo ser más poderoso, mitad Andro-Eidos y mitad Naytiba, la primera de una nueva humanidad y su diosa creadora. Obviamente, la Madre esfera se opone a esto y toma control del mecha Providencia para eliminar a Eve, pero no lo logra. Lily logra escapar de Providence e Eve puede utilizar todo su poder para eliminar la poderosa arma.

Después de esto, la Madre Esfera envía a la Tierra todas las unidades restantes de los Escuadrones Aéreos a eliminar a Eve, pero a pesar de su número fracasan. La nueva diosa es demasiado poderosa.

Sin la amenaza de las fuerzas de la Madre Esfera, Eve procede a despertar el resto de habitantes de Xion de la Cuna y se prepara para dar origen a una nueva humanidad que acabe con el conflicto.

Los temas de la historia de Stellar Blade

Aunque tenemos nuestras críticas contra la trama del juego, no podemos negar que toca algunos temas interesantes. No están tan bien tratados como en otros juegos e historias, pero vale la pena analizarlos.

La tecnofóbia existencial

En una entrevista con PlayStation Blog, Kim Hyung Tae —director de Stellar Blade— explicó que la idea le la historia se le ocurrió cuando estalló una huelga de taxistas en Corea del sur. Ellos protestaban contra las tecnologías de carros autónomos y el temor a que estas los reemplazarían su trabajo.

La idea de los seres humanos reemplazados por robots no es nueva ni original y existe desde los orígenes de la ciencia ficción. Por más que nos fascine la tecnología, la idea de vernos reemplazados por ella nos aterra. Es el origen de historias tan queridas y recordadas como Blade Runner, Terminator e incluso Matrix.

La arrogancia de la humanidad la lleva a buscar y hacer algo porque puede hacerlo, no porque deba hacerlo y sin pensar en las consecuencias. Es algo bellamente explorado en la película Oppenheimer sobre la bomba atómica. El protagonista persiguió ansiosamente su objetivo y luego quedó horrorizado ante lo que había creado. Es algo que también se ve en Frankenstein, considerada la primera novela de ciencia ficción.

En Stellar Blade, la humanidad comete un doble pecado: crear una inteligencia artificial que la superaba y darle control de todo en el mundo (el clásico error «Skynet») y luego forzar su propia evolución orgánica, destruyendo en el proceso todo lo que los hacía «humanos». El primer pecado fue de arrogancia, el segundo fue de venganza y autodestrucción.

Aunque la historia y el ‘lore’ de Stellar Blade fueron concebidos antes del ‘boom’ de las IA generativas, resultan bastante relevante en este contexto. Hemos visto con más frecuencia personas pierden sus empleos por culpa de directivos avariciosos que creen que pueden ahorrar el costo del personal reemplazándolos con herramientas de software que escriben y crean arte en su lugar. Aunque hasta ahora esto ha salido bastante mal —el arte y textos generados por IA son muy deficientes— hay mucho temor por lo que pueda pasar cuando estas herramientas sean perfeccionadas.

En el fondo, es un problema con el capitalismo. Los humanos no son reemplazados por máquinas necesariamente porque las máquinas sean mejores, sino porque «los de arriba» quieren hacer más dinero. Este es un ángulo que la historia de Stellar Blade, tristemente, no explora.

Temas bíblicos

No se le escapa a nadie que el nombre de los dos personajes más importantes del juego son Adam e Eve —Adán y Eva— los mismos nombres que llevan el primer hombre y la primera mujer en la mitología judeocristiana. Además, su acompañante se llama Lily y puede referirse a Lilith, la primera esposa de Adán. Estos nombres tienen un poco de sentido en el final del juego, cuando Adam e Eve se unen para convertirse en los creadores de una nueva humanidad. El papel de Lily también se puede considerar adversarial a ellos al encontrarse dentro de Providencia —el último jefe de esa ruta— pero no es ella directamente pues el mecha está siendo controlado por otra fuerza.

Hay otros nombre y referencias religiosas en el juego. El más claro es que los humanos se refieren a las miembros del Escuadrón Aéreo como ‘ángeles’ ya que son enviadas por dios (la Madre Esfera). Los nombres de algunos enemigos también hacen referencia a ángeles y demonios de varias culturas: Abadón (demonio o ángel de la mitología judeocristiana), Juggernaut (dios hindú) y Demogorgon (demonio de la mitología romana).

Lo más interesante de estos temas religiosos en la historia y el ‘lore’ de Stellar Blade es la divinidad que se atribuye a la Madre Esfera y la forma en que los humanos la adoran o la rechazan. Hay una corriente interesante de «fe contra ateismo» en varias misiones opcionales y documentos encontrados. Es una lástima que la trama no enfrente esto de una forma más directa. La conclusión del juego es que «los dioses son creados» por las misma emociones y decisiones de la humanidad.

Lo que en verdad es molesto es que no resuelven los temas de rebelión ideológica, sobre todo en el caso de Xion y la represión que ejerce Orcal contra su población. El profeta siempre es presentado como una figura positiva. Son ideas contradictorias.

Belleza física y horror corporal

El contraste más claro que existe en el juego es el de la belleza de Eve con la horrible fealdad de la gran mayoría de naytibas. Tristemente, es poco lo que el juego trata de decir al respecto.

Como mencionamos en nuestro análisis de la sexualización de Eve, la apariencia de la protagonista no tiene nada que ver con el mundo, los temas o la historia del juego. Es sexi en un mundo asexual y Stellar Blade no tiene ningún interés en explorar qué significa eso.

En el extremo opuesto tenemos a los Naytibas. Son tan horribles y desagradables que hay algunos que son honestamente difíciles de mirar. Pero sus grotescas formas resultan bastante interesantes si las miramos teniendo en cuenta que ellos son la humanidad «original».

En la ciencia ficción y el terror, estas transformaciones suelen pertenecer al subgénero biopunk. Este explora la ciencia fuera de control, el miedo a las enfermedades, la vejez, los cambios en nuestros cuerpos y la incomprensión que tenemos de estos. Pero Stellar Blade hace algo diferente con estas transformaciones en su ‘lore’. El juego tiene una visión negativa de los humanos. Nos presenta como seres tan consumidos por la rabia y los deseos de venganza que somos capaces de desechar todo lo que nos hace «nosotros» para consumar nuestros deseos con violencia.

La horrible apariencia de los Naytiba representa a una humanidad consumida por sus emociones negativas. Sin embargo, el mismo juego no rechaza su existencia. Adam crítica los objetivos de Eve de «acabar con toda una especie». Además, su objetivo final es lograr una coexistencia pacífica de ellos con la nueva humanidad. A pesar de todo, Stellar Blade es un juego que cree en la redención.

Esperamos que este análisis del ‘lore’, los temas y la historia explicada de Stellar Blade les haya parecido interesante. Como dijimos en un principio, tuvimos que llenar muchos huecos en la trama e incoherencias con elementos sugeridos pero no necesariamente presentes en el juego.

Si en el futuro llega material suplementario o explicaciones de la trama, actualizaremos este artículo.

