Creadores de Stellar Blade subieron un video generado por IA para promocionar la secuela, pero todos lo odian

A pesar de las dudas que generó el enfoque en el atractivo de su protagonista, el primer Stellar Blade es un muy buen juego y estábamos entusiasmados por el anuncio de su secuela Blood Rain durante el pasado Summer Game Fest. Ya sabíamos que su director es un «fanático de la IA» con planes absurdos para su implementación pero esperábamos que la basura generada por inteligencia artificial no fuera a aparecer en el juego. Tristemente, parece que están decididos a usar esta controversial herramienta que parece empeorar todo lo que toca.

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Aunque todavía faltan varios años para que salga Stellar Blade: Blood Rain, el estudio Shift Up sigue promocionándolo fuertemente usando la imagen de la nueva protagonista Evie. Lo último que hicieron fue publicar un video de K-Pop supuestamente interpretado por la atractiva androide, pero es completamente generado con IA y luce horrible.

No vamos a manchar este sitio web incrustando ese video aquí. Si por alguna razón quieren verlo, sigan este enlace pero no digan que no les advertimos cuando quieran borrarlo de su mente.

Como era de esperar, el rechazo hacia este ‘slop’ generado por IA ha sido casi absoluto. La enorme mayoría de comentarios son críticas de lo horrible que luce el video, hacia el uso de inteligencia artificial generativa que está haciendo el estudio y burlas y memes de todos los errores que se pueden encontrar. La publicación del mismo video en Twitter está llena de comentarios similares.

Como punto de comparación, aquí tienen el video con la canción Eve de la artista de K-Pop BIBI que fue usado para promocionar el primer Stellar Blade. Los fanáticos del primer juego están preguntando al estudio por qué no podían volver a hacer algo como esto en lugar de recurrir a basura generada por IA.

En el pasado hemos visto a otros estudios como Larian, Pearl Abyss, Hotta Studio, Recreate Games y Panache Digital Games retractarse del uso de IA generativa en sus títulos y obligados a retirarla. Esperamos que Shift Up se de cuenta del enorme rechazo que está causando su «video musical» y elijan no seguirla usando en el desarrollo de Stellar Blade: Blood Rain.