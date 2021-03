No somos los únicos que extrañamos Steven Universe. La excelente serie de Cartoon Network —emitida entre 2013 y 2019— nos impactó con su bella historia, fantásticos personajes e intensas batallas. Aunque su final fue seguido por una película para televisión (que consideramos uno de los mejores filmes de 2019) y una miniserie, las Gemas de Cristal nos hacen mucha falta. Afortunadamente, contamos con juegos como Steven Universe: Unleash the Light para continuar sus aventuras.

Por si no lo sabían, esta serie cuenta con tres videojuegos que conforman la ‘Trilogía de los Prismas’, la cual cuenta con nuevas historias y personajes que nunca vimos en Cartoon Network. Steven Universe: Unleash the Light es la última entrega de esta saga a la que también pertenecen Save the Light y Attack the Light. Aunque originalmente era un título exclusivo para Apple Arcade, recientemente llegó a PC y consolas. En esta reseña vamos a descubrir si vale la pena jugarlo aunque no hayan disfrutado antes los otros dos.

Este título es un RPG con combates por turnos al estilo de los primeros juegos de sagas como Final Fantasy. Aunque muchos consideran que este es un sistema anticuado, hay títulos que siguen demostrando lo divertidas, estratégicas e intensas que pueden llegar a ser esta clase de batallas. Unleash the Light es uno de esos juegos. Desde sus primeros momentos podemos descubrir mecánicas muy elaboradas que requieren pensar muy bien el tipo y orden de las habilidades que vamos a usar.

Inicialmente, nuestro equipo está formado por Steven, Amatista, Perla y Garnet. Cada uno de estos personajes es radicalmente diferente a los otros. Por ejemplo, Garnet se enfoca en causar daño a enemigos solitarios y servir como un ‘tanque’ que protege a los demás, mientras que Steven es un curador y las habilidades de Amatista pueden afectar a todos los enemigos que se encuentran en una línea. La formación de los personajes resulta de vital importancia y podemos alterarla de acuerdo a las necesidades del momento.

Este es solo el comienzo. Más adelante podremos agregar a Lapislázuli, Bismuto y Peridot a nuestro equipo. Ellas tienen habilidades aún más diferentes y originales. Por si fuera poco, también podemos ganar la habilidad de fusionar a Steven con sus compañeras para formar a Sunstone, Smoky Cuarzo o Cuarzo Arcoiris 2.0, las cuales agregan aún más variedad a los combates.







¡Esperen! ¡Hay más! Cada personaje se puede equipar con diferentes objetos, amuletos, trajes y tienen un árbol de habilidades en el que podemos personalizarlos aún más, ofreciendo mucha variedad a la hora de forjar un estilo de juego.

Igual que en juegos como Super Mario RPG o Paper Mario, podemos hacer más efectivos nuestros ataques al presionar un botón al momento del impacto. Esto también funciona a la hora de defendernos. El uso de objetos —no solo de curación, sino para aumentar la efectividad de las habilidades y puntos de acción— es imprescindible. Este no es un juego en el que acumulemos montones de ellos “por si acaso”, pues tenemos que usarlos a menudo.

El hecho de que Steven Universe: Unleash the Light venga del mundo de los juegos móviles hace que el sistema de control resulte sencillo e intuitivo, tanto a la hora de combatir como de moverse por los escenarios. Este título solo cuenta con cinco mundos, uno de los cuales es completamente opcional. La mayoría de ellos se dividen en niveles que nos pueden tomar entre 5 y 15 minutos terminar, incluso explorándolos por completo.

También tenemos el Palacio de la Luz, un enorme calabozo que vamos explorando poco a poco y en el que nos abrimos camino con las llaves que encontramos en los demás mundos. Ver el final nos tomará alrededor de 12 horas. Un poco más si decidimos encontrar todos los secretos para terminarlo al 100%.

Visualmente, Steven Universe: Unleash the Light —igual que sus dos predecesores— recuerda a los personajes que veíamos en segundo plano durante los episodios de la serie animada, con ojos menos detallados y líneas más simples. Los gráficos tienen un estilo vectorial muy limpio que es bastante común en los juegos independientes, especialmente móviles.

Ahora que ya mencionamos sus elementos más técnicos, podemos hablar de la historia. Unleash the Light se desarrolla poco después de los eventos de la serie original, pero antes de Steven Universe: la película. Las Diamantes han abandonado sus objetivos imperialistas y dejado las colonias en libertad, pero dos gemas con Prismas de Luz en su poder —Piropo y Demantoide— han decidido ignorar la nueva era de libertad y crear su propio imperio, usando el poder de los prismas para crear constructos de luz que siguen sus órdenes sin protestar. Steven y las Gemas de Cristal tendrán que viajar a su palacio para convencerlas de abandonar sus planes y unirse a la Era 3. Los temas anticolonialistas, tan comunes en los episodios que vimos en Cartoon Network, tienen bastante relevancia aquí.

Esta historia funciona a la perfección dentro del universo de Steven (je je je) y fácilmente hubiera podido ser parte de la serie. Piropo y Demantoide, aunque no tienen mucho desarrollo, son villanas divertidas con personalidades muy marcadas y buenos diseños. Esto no resulta raro, tomando en cuenta que fueron co-creadas por Rebecca Sugar.

Sin embargo, Unleash the Light tiene un problema. Muchos de los elementos de su historia son derivados de los dos anteriores juegos de la saga. Los Prismas presentados anteriormente juegan un papel crucial en este título y Hesonita, la villana de Save the Light, también hace su aparición. La historia se puede disfrutar aunque no hayamos jugado los anteriores, pero vamos a tener que visitar la wiki en varias ocasiones para llenar los huecos en la trama.

Otro punto que lamentamos es la ausencia de personajes como Connie y las fusiones que no involucran a Steven, como Ópalo y Sardonix. Afortunadamente, los personajes que sí están ya aportan bastante variedad y los fanáticos de la serie van a encontrar montones de referencias y chistes internos que los tendrán felices.

Inicialmente nos preocupaba que el sistema de control por fuera de las batallas, que limita el movimiento en cada pantalla del escenario, fuera a afectar la exploración. Es verdad que esta no es tan abierta como en el juego anterior, pero funciona muy bien y permite poner un mayor foco en el mejorado sistema de combate.

Si tenemos que encontrarle otro elemento negativo al juego es tal vez la falta de un mapa en el Palacio de la Luz. Los encuentros con enemigos pueden resultar algo molestos cuando solo queremos explorar. Afortunadamente, las batallas son tan entretenidas que esto no es grave. También hay algunos ‘puzles’ de combate en la nave de guerra de Hesonita que no están bien diseñados. Cierta combinación de personajes puede resolverlos sin dificultad alguna.

Steven Universe: Unleash the Light, traducido a veces como Libera la Luz y en otras como Desata la Luz, es un juego muy divertido. Lo recomendamos no solo a los fanáticos de la serie de Cartoon Network, sino a todos los amantes de los RPG con combates por turnos.

Steven Universe: Unleash the Light 8.1/10 Nota Lo que nos gustó - Excelente sistema de combate estratégico.

- Mayoría de voces originales de la serie (en inglés).

- Textos muy bien traducidos al español.

- Muchas referencias para deleite de los fanáticos.

- Buena curva de dificultad. Lo que no nos gustó - Requiere conocer la historia de los anteriores juegos.

- Es fácil perderse en el Palacio de la Luz.

- Ausencia de personajes como Connie y ciertas fusiones. En resumen Uno no esperaría que un juego basado en una caricatura, como Steven Universe: Unleash the Light (Desata la Luz o Libera la Luz), tuviera un sistema de combate tan elaborado y divertido. Sin embargo, así es. Esta es una pequeña joya que los amantes de los RPG con batallas por turnos no se pueden perder. Gana puntos extra si son fanáticos de la serie de Cartoon Network, pues goza de toda su personalidad y colorido. El único problema serio que tiene es que requiere conocer los dos anteriores juegos de la saga para disfrutar al máximo su historia.

Reseña hecha con una copia digital de Steven Universe: Unleash the Light para Nintendo Switch brindada por Grumpyface Studios.