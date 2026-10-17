Stranger Than Heaven: así es la historia del primer acto llamado «Kokura»

RGG Studio ha comenzado a revelar los detalles de cada uno de los capítulos que compondrán la historia de Stranger Than Heaven con una serie de avances centrados en distintas épocas. Cada uno de estos adelantos presentará la historia de Stranger Than Heaven estructurándola a través de cinco eras y ciudades entre los años 1915 y 1965.

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¿Qué sabemos sobre la historia del primer acto de Stranger Than Heaven?

El primer avance publicado se titula «Acto 1: Kokura» y funciona como punto de partida para seguir el viaje del protagonista, Makoto Daito. La historia de Stranger Than Heaven arranca cuando Daito huye de la persecución y los abusos que padecía en Estados Unidos. En su intento de escape, se infiltra como polizón en el barco mercante de Orpheus para trasladarse a Japón. Durante la travesía se cruza con Yu Shinjo, otro «invitado» no deseado. Al llegar a su destino, Orpheus los persigue con aparentes intenciones de terminar con sus vidas, aunque sus verdaderas motivaciones van más allá de ese objetivo.

Una vez instalados en Japón, los dos jóvenes deben encarar realidades sumamente complejas. A pesar de la energía del lugar, Daito vuelve a enfrentar la discriminación por sus rasgos. No obstante, su destino cambia drásticamente cuando Heigo Yashima, jefe del distrito de Kuroganecho, decide acogerlos como sus subordinados para ofrecerles una oportunidad. Shinjo, por su parte, recurre a su ingenio y resiliencia para abrirse paso ante la adversidad.

La llegada de Daito a su trabajo marca un trato cálido para el joven. En contraposición aparece Tadashi Hataoka, un subordinado militante de Oki que vigila atentamente a Daito a medida que este gana terreno bajo la tutela de Yashima. Esta cadena de vivencias y relaciones personales inspirará finalmente a Daito a convertirse en un espectáculo humano y dar sus primeros pasos hacia el futuro.

¿Cuál es la fecha de lanzamiento de Stranger Than Heaven?

Stranger Than Heaven, el nuevo juego de Ryu Ga Gotoku Studio, tiene programado su lanzamiento para Xbox Series, PlayStation 5 y PC vía Steam para el viernes 15 de enero del 2027. El juego también estará disponible para los suscriptores de Xbox Game Pass.

Fuente: SEGA