Stranger Than Heaven: el posible mes de lanzamiento fue filtrado por las redes sociales de SEGA Brasil

principios de esta semana, nos enteramos que la canción principal de Stranger Than Heaven, la cual lleva el mismo nombre, alcanzó la tercera posición del Top 10 de lo más escuchado en Genius.com. Esto ha sido calificado por especialistas —tanto de la industria de la música como de los videojuegos— como un hito para una pieza musical que aún no ha salido de manera oficial al mercado. Esta es también la prueba más tangible de lo esperado que es el nuevo juego de Ryu Ga Gotoku Studio. Gracias a esto, los ojos de la comunidad de Yakuza y de todo el mundo están en cada publicación que se haga sobre el juego.

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El mes, en el cual RGG Studio lanzará Stranger Than Heaven puedo ser filtrado por una cuenta de SEGA Brasil

Es precisamente una publicación de una de las cuentas de SEGA para el publico de Latinoamérica, más precisamente la de Brasil, la que pudo haber revelado el mes de lanzamiento de Stranger Than Heaven. Ya que, como todos vimos en el tráiler del juego revelado en el evento presentado por Xbox, Stranger Than Heaven tiene como marco de lanzamiento invierno de 2026. Así que muchos medios de comunicación de nuestra región listaron el lanzamiento de Stranger Than Heaven para esos tres meses del 2027. Esto es algo que ya ha pasado, teniendo en cuenta que anteriores juegos del RGG Studio han sido lanzados en el mes de febrero.

¿Imprecisión a la hora de localizar o un error a la hora de publicar?

Sin embargo, una reciente publicación de la cuenta de SEGA Brasil —que fue borrada en poco tiempo— no tenia al final la leyenda que confirma el lanzamiento del nuevo juego de RGG Studio para invierno. En su lugar, al final del tráiler de Stranger Than Heaven decía «Lanzamiento al final del año». Esto no paso desapercibido para los fanáticos y un tema sobre la publicación se abrió en el subreddit de Yakuza.

Además, la persona que abrió el tema agregó: «Aquí en Brasil realmente no prestamos mucha atención a las estaciones del año. Aunque existen y climáticamente son muy similares, por lo que no es un factor relevante. Debido a esto, al traducir expresiones como «This Winter» o «This Summer», los localizadores suelen buscar alternativas que omitan la estación.» Durante la presentación, algunos usuarios notaron que la ventana global se tradujo localmente como «primer trimestre de 2027». Sin embargo, esta nueva publicación de SEGA Brasil cambiaba el marco temporal por «a finales de año». Así que esta posible imprecisión cultural en la traducción terminó encendiendo las alarmas de la comunidad ante una posible filtración.

Vía: @Zizoplays1