Stranger Than Heaven: el tema principal interpretado por Ado y Snoop Dogg no ha sido lanzado y esta en el Top 10 de los más escuchado

En un fenómeno poco común para la industria de los videojuegos, la canción principal del anterior tráiler de Stranger Than Heaven, el próximo juego de Ryu Ga Gotoku Studio, ha logrado posicionarse en los primeros lugares de popularidad global antes de su debut oficial o que tan siquiera conozcamos su versión de estudio o nombre. El tema, presentado por Xbox en una presentación especial junto al nuevo logo de RGG Studio, ha irrumpido con fuerza en las listas de Genius, alcanzando la posición —hasta el momento en el que se escribió este articulo— número 3 en el Top 100 de las canciones más consultadas el día de hoy, superando a éxitos de artistas internacionales.

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En Genius ya se encuentran disponibles las letras de la versión de la canción de Stranger Than Heaven vista en el tráiler.

Ado y Snoop Dog, una colaboración explosiva

Este es sin lugar a dudas un hito histórico, pues se ha convertido en la primera canción japonesa en entrar al Top 10 de Genius Japan antes de su lanzamiento oficial, tras haber debutado originalmente en la posición 66. Este éxito masivo se debe a una colaboración internacional que une a la estrella japonesa Ado, el rapero estadounidense Snoop Dogg, la cantante Tori Kelly y el músico Satoshi Fujihara; líder de Official HIGE DANdism.

Ado ha calificado este proyecto como una colaboración «extravagante» que supera toda comprensión. Más allá de interpretar el tema, los cuatro artistas tendrán roles activos dentro de la obra: Snoop Dogg dará voz a Orpheus, Tori Kelly a Kelly Day, Ado interpretará a Keiko Shirai y Satoshi Fujihara será Takashi.

La propuesta musical es fundamental para la identidad e historia de Stranger Than Heaven, un spin-off de la serie Like a Dragon que sigue la lucha de Makoto Daito y Yu Shinjo por encontrar un hogar frente a la discriminación por ser mitad mitad japoneses y occidentales. En esta entrega, el protagonista asume el rol de un «showman» que debe realizar conciertos por todo Japón. Para ello, los jugadores utilizarán una mecánica de creación musical donde recolectarán sonidos del entorno —desde el rugido de un tren hasta los gruñidos de enemigos— para mezclarlos y fabricar pistas originales.

¿Cuál es el papel de Snoop Dogg?

Aunque ya se sabia, estamos seguros que para muchos una de las sorpresas más destacadas es la participación del rapero estadunidense Calvin Cordozar Broadus Jr. —mejor conocido en todo el mundo como Snoop Dogg— quien interpreta a Orpheus, quién fue descrito como un contrabandista «despiadado y carismático». Orpheus es quien descubre a Makoto y Yu en su barco y, en lugar de arrojarlos por la borda, decide llevarlos a Kokura para que trabajen para él. Cordell Broadus, hijo de Snoop Dogg en la vida real, también interpreta a un personaje clave en Stranger Than Heaven.

Además, Cordell describió el papel de su padre (Orpheus) como una figura que utiliza el talento de Makoto para los idiomas y la música para sus propios fines. Es así que el papel de Snoop Dogg en la historia de Stranger Than Heaven será de mentor del Makoto Daito, el protagonista de esta nueva aventura de Ryu Ga Gotoku Studio.

Fuente: Genius