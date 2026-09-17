Stranger Than Heaven: fecha de lanzamiento del tema principal, minijuegos y todo lo presentado en TGS 2026

Durante la transmisión especial TGS2026 Special Opening Night Live, Ryu Ga Gotoku Studio reveló nuevos detalles sobre Stranger Than Heaven, su nuevo videojuego de acción y aventura, el cual recorre 50 años de la vida del protagonista Makoto Daito a través de cinco épocas de Japón.

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¿Cuándo sale el tema principal de Stranger Than Heaven?

Como sabemos —desde inicios del 2026— el tema principal del juego, titulado igualmente «Stranger Than Heaven«, es interpretado por Ado, Snoop Dogg, Satoshi Fujihara de Official HIGE DANdism y Tori Kelly. Sin embargo, a pesar que consiguió el Top 10 de Genius Japan antes de su lanzamiento oficial, RGG Studio no reveló detalles sobre el lanzamiento de la canción. Afortunadamente, durante la transmisión especial de Stranger Than Heaven en TGS 2026, se confirmó que el tema principal de Stranger Than Heaven estará disponible para su descarga a finales de este año, sirviendo como preámbulo antes del lanzamiento oficial del juego, programado para el 15 de enero de 2027.

¿Qué otras novedades o anuncios de Stranger Than Heaven se dieron en TGS 2026?

Entre las novedades que RGG Studio presentó sobre la jugabilidad de Stranger Than Heaven destaca el sistema de «Showbiz» (espectáculos). Esta es una actividad que Makoto podrá ejercer en Stranger Than Heaven para liberar historias secundarias. Aquí el jugador asume el rol de promotor para ganar dinero y a a lo largo de la aventura se podrán recolectar «inspiraciones». con estas se componen y arreglan canciones junto a un compositor, y se contrata a cantantes y músicos buscando equilibrar talento y costos. Durante la presentación del show se presionan botones para la puesta en escena, aclarando que no se trata de un minijuego de ritmo.

Catch a glimpse of the musical performances from Keiko Shirai (Portrayed by Ado) and Suzy Day (Portrayed by Tori Kelly) that unfold within STRANGER THAN HEAVEN's story and Showbiz mechanic🎙️



This and much more were revealed in the STRANGER THAN HEAVEN Tokyo Game Show 2026… pic.twitter.com/P2sN5w5rMm — STRANGER THAN HEAVEN (@STH_Game) September 16, 2026

Adicionalmente, Stranger Than Heaven contará con un sistema de creación de canciones con muchas opciones de personalización. Este sistema de creación se pudo ver de forma muy breve durante la transmisión especial de SEGA y RGG Studio en Tokyo Game Show 2026.

Además, para apoyar a los jugadores con menos experiencia en la acción, se presentó el «RGG Special Suit», un traje opcional que otorga mejoras en la salud y la energía de Makoto. Por último, se reveló que se está desarrollando una película en acción real de Stranger Than Heaven producida por Netflix, proyecto que nació tras una oferta formal de la plataforma surgida en el Summer Game Fest de junio de 2025.

¿Cuáles son los minijuego que tendrá Stranger Than Heaven?

Beigoma es el Beyblade de Stranger Than Heaven.

Como es de esperarse, Stranger Than Heaven también tendrá minijuegos.Sin embargo, como en las épocas en las que desarrolla la historias de este juego no había una industria de videojuegos es normal que la lista de minijuegos sea una total sorpresa para los fanáticos del RGG Studio. Stranger Than Heaven incorporará múltiples puntos de entretenimiento y actividades que irán aumentando según la época recorrida. Entre los minijuegos y funciones confirmadas en TGS 2026 se encuentran:

Menko

Lucha de brazos (pulseadas)

(pulseadas) Juego del cuchillo (cinco dedos)

(cinco dedos) Fotografía con cámara

Pesca

Beigoma (trompos)

(trompos) Baños públicos (sento)

(sento) Hanafuda

Juegos de apuestas (disponibles en la etapa ambientada en Kure, Hiroshima)

Fuente: Canal oficial de Ryu Ga Gotoku Studio en YouTube.