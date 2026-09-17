Videojuegos

Stranger Than Heaven: fecha de lanzamiento del tema principal, minijuegos y todo lo presentado en TGS 2026

Stranger Than Heaven llega en enero del 2027 y SEGA y Ryu Ga Gotoku Studio tienen disponible una demostración en TGS 2026.

Cesar Salcedo
Por
Cesar Salcedo
Lectura de 4 min

Durante la transmisión especial TGS2026 Special Opening Night Live, Ryu Ga Gotoku Studio reveló nuevos detalles sobre Stranger Than Heaven, su nuevo videojuego de acción y aventura, el cual recorre 50 años de la vida del protagonista Makoto Daito a través de cinco épocas de Japón.

¿Cuándo sale el tema principal de Stranger Than Heaven?

Como sabemos —desde inicios del 2026— el tema principal del juego, titulado igualmente «Stranger Than Heaven«, es interpretado por Ado, Snoop Dogg, Satoshi Fujihara de Official HIGE DANdism y Tori Kelly. Sin embargo, a pesar que consiguió el Top 10 de Genius Japan antes de su lanzamiento oficial, RGG Studio no reveló detalles sobre el lanzamiento de la canción. Afortunadamente, durante la transmisión especial de Stranger Than Heaven en TGS 2026, se confirmó que el tema principal de Stranger Than Heaven estará disponible para su descarga a finales de este año, sirviendo como preámbulo antes del lanzamiento oficial del juego, programado para el 15 de enero de 2027.

- Publicidad -

¿Qué otras novedades o anuncios de Stranger Than Heaven se dieron en TGS 2026?

Stranger Than Heaven: fecha de lanzamiento del tema principal, minijuegos y todo lo presentado en TGS 2026

Entre las novedades que RGG Studio presentó sobre la jugabilidad de Stranger Than Heaven destaca el sistema de «Showbiz» (espectáculos). Esta es una actividad que Makoto podrá ejercer en Stranger Than Heaven para liberar historias secundarias. Aquí el jugador asume el rol de promotor para ganar dinero y a a lo largo de la aventura se podrán recolectar «inspiraciones». con estas se componen y arreglan canciones junto a un compositor, y se contrata a cantantes y músicos buscando equilibrar talento y costos. Durante la presentación del show se presionan botones para la puesta en escena, aclarando que no se trata de un minijuego de ritmo.

Adicionalmente, Stranger Than Heaven contará con un sistema de creación de canciones con muchas opciones de personalización. Este sistema de creación se pudo ver de forma muy breve durante la transmisión especial de SEGA y RGG Studio en Tokyo Game Show 2026.

Además, para apoyar a los jugadores con menos experiencia en la acción, se presentó el «RGG Special Suit», un traje opcional que otorga mejoras en la salud y la energía de Makoto. Por último, se reveló que se está desarrollando una película en acción real de Stranger Than Heaven producida por Netflix, proyecto que nació tras una oferta formal de la plataforma surgida en el Summer Game Fest de junio de 2025.

¿Cuáles son los minijuego que tendrá Stranger Than Heaven?

¿Cuáles son los minijuego que tendrá Stranger Than Heaven?

Beigoma es el Beyblade de Stranger Than Heaven.

Como es de esperarse, Stranger Than Heaven también tendrá minijuegos.Sin embargo, como en las épocas en las que desarrolla la historias de este juego no había una industria de videojuegos es normal que la lista de minijuegos sea una total sorpresa para los fanáticos del RGG Studio. Stranger Than Heaven incorporará múltiples puntos de entretenimiento y actividades que irán aumentando según la época recorrida. Entre los minijuegos y funciones confirmadas en TGS 2026 se encuentran:

  • Menko
  • Lucha de brazos (pulseadas)
  • Juego del cuchillo (cinco dedos)
  • Fotografía con cámara
  • Pesca
  • Beigoma (trompos)
  • Baños públicos (sento)
  • Hanafuda
  • Juegos de apuestas (disponibles en la etapa ambientada en Kure, Hiroshima)
🗼

Más sobre el Tokyo Game Show 2026

Street Fighter 6: Capcom revela cuándo estará disponible el cuarto traje para C. Viper
 Street Fighter 6: Capcom revela cuándo estará disponible…
Tokyo Game Show 2026: Koei Tecmo anuncia los contenidos que presentarán en la feria
 Tokyo Game Show 2026: Koei Tecmo anuncia los…
Xbox en Tokyo Game Show 2026: fecha, hora y cómo ver la presentación con todos los anuncios de Microsoft
 Xbox en Tokyo Game Show 2026: fecha, hora…

Fuente: Canal oficial de Ryu Ga Gotoku Studio en YouTube.

Más de:
Stranger Than Heaven Stranger Than Heaven
Lollipop Chainsaw 2 Back2Back es el título que llevará el nuevo juego de la serie para PlayStation 5
Akihiro Hino de Level-5 se disculpa dos veces por el uso de IA en los futuros juegos y aclara presuntos malentendidos
Todos los nuevos Espiritus que llegan a Fortnite en la actualización de septiembre
«Una industria que pierde su originalidad acabará sufriendo una muerte lenta», señala Masahiro Sakurai, padre de Kirby y Smash
Primera mirada a la skin de Lucy de Cyberpunk 2077: Edgerunners en Fortnite, los fans no están contentos con su diseño
Etiquetado:
Compartir este contenido
Artículo anterior Lollipop Chainsaw 2 Back2Back es el título que llevará el nuevo juego de la serie para PlayStation 5
No hay comentarios

Lo último

Misa Amane de Death Note se prepara para Halloween con la figura BiCute Dark de FuRyu
Cultura POP
Estos son todos los trajes gratis, gestos y nueva ‘merch’ de la colaboración de Mega Man con Pragmata
Videojuegos
Jujutsu Kaisen Rumble: SURVIVATON, el «Vampire Survivors» de la obra de Gege Akutami ha sido aplazado al 2027
Videojuegos
Magic Knight Rayearth: esta es la fecha de estreno del remake de Las Guerreras Mágicas en Crunchyroll
Anime y Manga