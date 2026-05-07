Stranger Than Heaven: personajes, historia ciudad, artistas que participan y todo lo que sabemos del juego que contará el génesis del clan Tojo

La reciente transmisión de Xbox —anunciada el mes pasado— por fin nos dio un vistazo profundo a Stranger Than Heaven, el nuevo proyecto de Ryu Ga Gotoku Studio el cual nos mostrará el génesis del clan Tojo. Este título, nos llevará de la mano por una aventura a gran escala que abarcará cinco décadas de la historia japonesa, las cuales contarán los orígenes del universo de la franquicia Yakuza (Like a Dragon). Stranger Than Heaven tiene su lanzamiento programado para llegar durante la temporada de invierno del 2026 a PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S y desde su lanzamiento estará disponible para los suscriptores de Xbox Game Pass.

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Cuál es la historia de Stranger Than Heaven

Ya sabemos que la historia de Stranger Than Heaven se extiende por 50 años, lo que no sabíamos era que seguiremos la vida de Makoto Daito. Hijo de padre estadounidense y madre japonesa, Makoto enfrentó una infancia difícil en Norte América tras perder a sus padres a una edad temprana. En 1915, decide buscar un nuevo comienzo en Japón viajando como polizón en un barco. A lo largo de medio siglo, el jugador será testigo de su evolución desde un joven sobreviviente hasta convertirse en una figura respetada y temida tanto en el mundo del entretenimiento como en el inframundo, atravesando periodos de guerra, reconstrucción y cambios culturales masivos que atravesó la cultura japonesa en esas décadas.

¿Cuáles son los personajes principales de Stranger Than Heaven?

El actor Yu Shirota —conocido por interpretar a Ryuji Danma en el drama de GTO— quien también tiene ascendencia española es al igual que Makoto Daito un «half (ハーフ)».

El eje central de la historia de Stranger Than Heaven es la relación entre Makoto Daito y Yu Shinjo. Yu es un joven de herencia mixta, un poco mayor que Makoto, a quien conoce durante su travesía hacia Japón. Aunque inicialmente se convierten en socios, sus ideales divergen: mientras Makoto busca simplemente sobrevivir, Yu posee la ambición de «reformar Japón». Esta dinámica de amistad y rivalidad los llevará a cruzar caminos en múltiples ocasiones, tanto en el mundo del crimen como en el del entretenimiento. Además, el elenco incluye figuras como Takashi, un asistente y protegido de Makoto, y Suzy, una ambiciosa cantante que aparece en la etapa de posguerra.

¿Cuál es el papel de Snoop Dogg?

Aunque ya se sabia, estamos seguros que para muchos una de las sorpresas más destacadas es la participación del rapero estadunidense Calvin Cordozar Broadus Jr. —mejor conocido en todo el mundo como Snoop Dogg— quien interpreta a Orpheus, quién fue descrito como un contrabandista «despiadado y carismático». Orpheus es quien descubre a Makoto y Yu en su barco y, en lugar de arrojarlos por la borda, decide llevarlos a Kokura para que trabajen para él. Cordell Broadus, hijo de Snoop Dogg en la vida real, también interpreta a un personaje clave en Stranger Than Heaven.

Además, Cordell describió el papel de su padre (Orpheus) como una figura que utiliza el talento de Makoto para los idiomas y la música para sus propios fines. Es así que el papel de Snoop Dogg en la historia de Stranger Than Heaven será de mentor del Makoto Daito, el protagonista de esta nueva aventura de Ryu Ga Gotoku Studio.

¿Cómo es el sistema de combate de Stranger Than Heaven?

Ryu Ga Goyoku Studio ha diseñado un sistema de combate completamente nuevo para Stranger Than Heaven, el cual permitirá controlar de forma independiente los lados izquierdo y derecho del cuerpo de Makoto. Utilizando los gatillos y botones superiores delos controles, los jugadores podrán ejecutar ataques complejos, bloquear con un brazo mientras contraatacan con el otro, o incluso pelear mientras una de sus extremidades está inmovilizada. El sistema incluye ataques cargados, remates cinematográficos y un extenso arsenal que evoluciona con el tiempo. Este también incluye mecánicas de mejoras de armas y otras que nos revelarán en un futuro.

Más allá del combate, una mecánica importante en Stranger Than Heaven es la gestión del mundo del espectáculo. Makoto tiene el talento especial para encontrar «música en la vida cotidiana», lo que permite al jugador grabar sonidos del entorno (como trenes o el golpe de un enemigo) para compilarlos en una biblioteca. Estos sonidos se utilizan luego para crear composiciones originales con la ayuda de compositores en el juego. Como «showman», Makoto también debe reclutar talentos, organizar la estructura de las bandas y gestionar setlists para presentaciones en vivo, siendo este una de las actividades secundarias que ayudarán en la progresión de nuestro personaje.

¿Qué más sabemos de Stranger Than Heaven?

El juego se desarrolla en cinco distritos inspirados en ciudades reales de Japón durante tres eras de la historia moderna del país del sol naciente. Kokura (1915), un centro industrial y foco de toda clase de vicios en la era Taishō. Kure (1929), donde Makoto se une a la familia yakuza Iwaki. Minami (1943), un extravagante centro de entretenimiento en Osaka. Atami (1951), un destino turístico que muestra la belleza natural y la influencia estadounidense; y finalmente Shinjuku, Tokio (1965) estas últimas tres locaciones ubicadas en la era Shōwa. El proyecto cuenta con la colaboración de artistas como Satoshi Fujihara (J-Pop), la cantautora estadounidense Tori Kelly y la solista japonesa Ado, quienes no solo prestan su voz a personajes, sino que compusieron y participaron en la interpretación del tema principal del juego.

Además de la participación de Snoop Dogg y su hijo Cordell Broadus, el reparto de Stranger Than Heaven destaca por una colaboración internacional que refuerza el choque cultural de la historia. Entre los talentos confirmados se encuentran el artista de J-Pop Satoshi Fujihara, quien interpreta a Takashi, el protegido de Makoto, y la cantautora estadounidense Tori Kelly en el papel de Suzy, una cantante que personifica la influencia de occidente en la posguerra. A este impresionante elenco internacional se une un grupo de reconocidos actores japoneses que darán vida a personajes clave en la trama. Entre ellos destacan figuras de gran trayectoria como Yu Shirota, Moeka Hoshi, Akio Otsuka (reconocido actor de voz) y el veterano Tokuma Nishioka.

Stranger Than Heaven no se a librado de la polémica

Durante el tráiler no dejo de llamar nuestra atención el anuncio de la incorporación del legendario y fallecido actor Bunta Sugawara como uno de los personajes de Stranger Than Heaven. Sugawara, es una figura icónica que protagonizó la saga de cine yakuza Battles Without Honor and Humanity (Jingi naki tatakaie) en la década del 70. La importancia de Sugawara trascendió el cine, habiendo servido de inspiración para personajes como el Almirante Akainu en One Piece y prestado su voz para interpretar a Kamajī en el El viaje de Chihiro.

Para Stranger Than Heaven, Sega obtuvo el consentimiento formal de su familia de Bunta Sugawara y trabajó con material de archivo de Toei Company para recrear su imagen mediante modelos de alta fidelidad. Dado que el actor falleció en 2014, su interpretación vocal correrá a cargo de Takashi Ukaji (Raoh en Hokuto no Ken), quien mantuvo un vínculo cercano con Sugawara en vida. Si bien en japón esto se ve como un homenaje a una leyenda, en occidente no ha sido recibido de la misma manera por algunos de los fanáticos del universo de RGG Studio.

Fuente: Xbox