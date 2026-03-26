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Stranger Than Heaven: Ryu Ga Gotoku presenta a Snoop Dog y una historia que se contará a través de cinco eras

Descubre Stranger Than Heaven: el nuevo título de Ryu Ga Gotoku, el estudio conocido por juegos como Yakuza y Lost Judgment.

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Lectura de 3 min

Durante el Xbox Partner Preview de marzo de 2026, SEGA y Ryu Ga Gotoku Studio revelaron el tercer tráiler de Stranger Than Heaven. Este juego estará disponible PlayStation 5, Xbox Series y PC (vía Steam y Microsoft Store) y con el nuevo adelanto se ha confirmado que Stranger Than Heaven estará disponible desde su lanzamientop ara los suscriptores de Xbox Game Pass.

Xbox presentará un vistazo a fondo de Stranger Than Heaven

El tráiler muestra la primera imagen de Snoop Dog como uno de los personajes de Stranger Than Heaven.

El tráiler presentado en la transmisión ha confirmado que SEGA y Ryu Ga Gotoku Studio llevarán a cabo una transmisión especial titulada “Xbox Presents: A Special Look at Stranger Than Heaven el próximo 6 de mayo. En esta transmisión se revelará información adicional sobre el reparto de actores, detalles profundos del sistema de combate y más detalles que tendrá el juego y que aún no han sido reveladas al publico en sus tres adelantos.

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Nuevos detalles sobre Stranger Than Heaven revelados en el Xbox Partner Preview de marzo de 2026

El nuevo tráiler de Stranger Than Heaven confirma que la historia del juego llevará al jugador a través de cinco eras distintas del siglo XX en Japón. Estas son 1915, 1929, 1943, 1951 y 1965. Según la información proporcionada por el estudio, la trama se distribuirá en cinco ciudades japonesas diferentes, las cuales aún no han sido confirmadas. Masayoshi Yokoyama, productor ejecutivo de Stranger Than Heaven, señaló que el desarrollo se ha centrado en la recreación de entornos urbanos. Todos estos ambientados en periodos históricos que cuentan con escasa representación en el medio de los videojuegos.

Además, Ryu Ga Gotoku Studio confirmó que el juego tendrá sistema de combate dinámico. Este incluirá el uso de armas, mecánicas de agarre y enfrentamientos de uno contra múltiples oponentes. Además, se destaca la integración de interacciones con el entorno durante las secuencias de acción. Adicionalmente, la banda sonora del tráiler revela una fuerte influencia del jazz. Adicionalmente vemos otros elementos jugables como el viaje en tranvía por la ciudad o la inclusión de mecánicas de romance, algo muy común en los juegos del estudio japonés.

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Fuente: Xbox

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