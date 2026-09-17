Stranger Than Heaven y Toei colaboran y películas como Batallas sin honor ni humanidad estarán en el juego

Durante la transmisión especial bajo el marco del Tokyo Game Show 2026, se anunció de manera oficial una colaboración entre el videojuego Stranger Than Heaven de Ryu Ga Gotoku studio (RGG) y la productora cinematográfica Toei. La presentación, incluyó un tráiler especial al estilo de las producciones de la época dorada del cine de Japón (hōga). Además, el anuncio reveló detalles sobre cómo se integrarán estas obras cinematográficas dentro de Stranger Than Heaven.

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¿Qué sabemos de la colaboración entre Toei y Stranger Than Heaven?

La alianza entre Stranger Than Heaven y Toei surgió a raíz de la participación del fallecido actor Bunta Sugawara en el videojuego. La apariencia del legendario actor japonés será la del personaje Genzo Iwaki y su voz será interpretada por el también actor Takashi Ukaji. Cabe resaltar, que desde el primer anuncio Ryu Ga Gotoku Studio ha confirmado que tras obtener la autorización de los familiares de Sugawara, Toei prestó su apoyo al proyecto, lo que vemos ahora como derivó en la colaboración anunciada en TGS 2026. Dentro del universo del juego, los jugadores encontrarán referencias a las producciones de Toei en cines locales, donde se exhibirán afiches y se proyectarán tráileres en las pantallas de las salas, además de vallas publicitarias repartidas por las calles de la ciudad.

Referencias a Batallas sin honor ni humanidad en los pósteres de la colaboración entre Stranger Than Heaven y Toei

Adicionalmente, la colaboración contempla el lanzamiento de mercancía inspirada en la saga cinematográfica Batallas sin honor ni humanidad (Jingi Naki Tatakai), uno de los largometrajes más representativos de la carrera de Bunta Sugawara. Dentro del material promocional diseñado para esta alianza, los afiches oficiales son tributos directos a la iconografía de la saga cinematográfica Batallas sin honor ni humanidad (Jingi Naki Tatakai).

Junto al anuncio de la colaboración se reveló la incorporación de Daisuke Shiba (integrante del dúo comediante Mogurider) al elenco del juego como el personaje «Kimura», una figura clave con peinado regent que se encontrará con el protagonista Daito hacia el final de la historia.

El lanzamiento de Stranger Than Heaven está programado para el viernes 15 de enero de 2027 y estará disponible en PC, PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

Fuente: RGG