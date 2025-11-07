Fortnite recibirá contenido de la temporada 5 de Stranger Things, vean la posible nueva skin de Bananín

Ya tenemos atuendos de Eleven, Hopper y el Demogorgon en el juego, pero ahora que se acerca la temporada final podemos esperar más novedades sacadas de la popular serie de Netflix. Stranger Things regresará a Fortnite y esto es todo lo que sabemos de momento.

En la publicación oficial celebrando del «día de Stranger Things« —el pasado jueves 6 de noviembre— pudimos ver fotos detrás de escenas, una mirada preeliminar a la nueva serie animada de la franquicia, los primeros cinco minutos de la nueva temporada, revelaciones de nuevos productos y la noticia de su regreso al juego de Epic Games.

«Stranger Things regresa a Fortnite para celebrar su quinta y última temporada. El 24 de noviembre, los jugadores podrán disfrutar de nuevos atuendos y accesorios, un mapa Blitz inspirado en el Mundo del Revés y nuevos objetos cosméticos».

No dan pistas sobre cuáles son los nuevos cosméticos ni si serán atuendos, pero durante la ‘premiere’ especial pudimos ver a un Bananín vistiendo la camiseta del grupo de rol Hellfire Club.

Los fanáticos creen que las nuevas skins de Stranger Things en Fortnite —si es que hay más aparte de la de Bananín— podrían ser de personajes como Eddie Munson, Steve Harrington, Robin Buckley y Vecna. Tendremos que esperar al anuncio oficial para saber a ciencia cierta.

La temporada 5 de la serie se estrenará en tres volúmenes. El primero llegará a Netflix el 26 de noviembre, el segundo estará listo el 25 de diciembre y el gran final se verá el 31 de diciembre de 2025.