Stray Blade – Reseña

Stray Blade

- Algunas habilidades y areas no se aprovechan. - Poca variedad de enemigos. - Problemas de rendimiento y stuttering.

Lo que no nos gustó

En resumen

Stray Blade es un juego con un sistema de combate divertido y sencillo que es balanceado con la gran cantidad de año que hacen los enemigos. Sus escenarios cuentan con una dirección artística agradable, pero que son desaprovechados. Ya que, a pesar de haber zonas amplias, las recompensas no y lo repetitivo de sus combates nos obligan a ir directamente por el objetivo principal para no caer en el aburrimiento. Si son fanáticos del género, lograrán engancharse con Stray Blade, si no pueden pesarlo dos veces. Afortunadamente, el precio del juego en Colombia, en la tienda de Steam, es lo bastante atractivo como para tenerlo en la lista de deseados si algún día queremos morir y revivir un bien tiempo en los valles de Acrea.