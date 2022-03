Desde hace tiempo que Bioware ha perdido productores y trabajadores clave para el desarrollo de sus juegos. Uno de ellos es David Gainer, quien fue en su momento escritor líder para los títulos de Dragon Age y ahora tiene su propio proyecto llamado Stray Gods.

Después de la salida de Gainer de Bioware en 2016, este confundó Summerfall Studios, desde donde se está desarrollando Stray Gods con el apoyo de la editora Humble Games. En un principio fue lanzado a Kickstarter con el nombre de Chorus: An Adventure Musical, pero se terminaron decantando por el nombre actual.

Stray Gods se ubica en un mundo en el que los dioses griegos se ocultan entre la gente. La protagonista, Grace, recibe el don de la última musa existente antes de morir, por lo que decide averiguar sobre su vida «antes de que se acabe el tiempo«.

El tema de las musas es importante, pues este juego es un musical. La jugabilidad de Stray Gods será la de un RPG con decisiones en los diálogos que impactarán directamente en la historia (con un acceso a dichas opciones que recuerda mucho a los Dragon Age).

Hasta ahora no se han revelado muchos detalles de este título. No existe siquiera una fecha de lanzamiento aproximada ni se sabe en qué consolas estará disponible. No obstante, al menos estará en PC, pues ya podemos consultar su perfil de Steam y hacer seguimiento por medio de la lista de deseados. Se espera la revelación de más información más adelante este año.

Fuente: Humble Games