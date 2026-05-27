Street Fighter 6: a que horas estará disponible Ingrid y la última actualización de la tercera temporada

Oficialmente, Ingrid llega a Street Fighter 6 el viernes 28 de mayo y ya Capcom ha revelado los horarios de mantenimiento de los servidores para implementar la última actualización de la tercera temporada. Este parche destaca por incluir, además de Ingrid— la mayor cantidad de contenido nuevo desde el lanzamiento del juego en 2023. Entre este contenido nuevo que llegará al juego destacan, los nuevos modos para los avatares y la llegada de trajes nuevos para los personajes de la tercera temporada y unos gratuitos para todos los luchadores del juego.

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A qué hora se podrá jugar con Ingrid en Street Fighter 6

Los servidores de Street Fighter 6 estarán fuera de línea por un periodo estimado de 5 horas. El mantenimiento comenzará hoy, miércoles 27 de mayo a las 7:00 p. m. PDT y concluirá a las 12:00 a. m. PDT del jueves 28 de mayo. Los horarios para nuestra región los listamos a continuación:

México: desde las 9:00 p. m. de hoy miércoles 27 de mayo hasta las 2:00 a. m. del jueves 28 de mayo.

desde las 9:00 p. m. de hoy miércoles 27 de mayo hasta las 2:00 a. m. del jueves 28 de mayo. Colombia: desde las 10:00 p. m. de hoy miércoles 27 de mayo hasta las 3:00 a. m. del jueves 28 de mayo.

desde las 10:00 p. m. de hoy miércoles 27 de mayo hasta las 3:00 a. m. del jueves 28 de mayo. Argentina: desde las 12:00 a. m. (medianoche) del jueves 28 de mayo hasta las 5:00 a. m. del mismo jueves 28 de mayo.

Durante estas horas, todas las funciones en línea —como el Battle Hub, el emparejamiento, la tienda del juego y las tablas de clasificación— permanecerán deshabilitadas. Los usuarios podrán descargar el parche poco después de iniciar el proceso, y quienes posean el Pase de Personajes del Año 3 podrán jugar con Ingrid en los modos fuera de línea. Con la llegada de los modos Avatar Arcade y Random Avatar Matches para combatir en línea o contra la CPU, permiten subir la maestría con el elenco principal para desbloquear sus Outfit 2 sin progresar en World Tour.

Fuente: página oficial de Street Fighter