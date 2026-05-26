Street Fighter 6: así es el traje u outfit 3 de Ingrid, Sagat, Alex y C. Viper

A pocos días de la próxima gran actualización de Street Fighter 6, Capcom ha revelado oficialmente el tercer atuendo para Ingrid, Sagat, Alex y C. Viper a través de un nuevo tráiler. Este contenido descargable llegará en conjunto con el debut de Ingrid y la implementación de nuevos modos de batalla de avatares y quizás un nuevo parche de balance para dar inicio al cuarto año de Street Fighter 6.

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¿Cuándo estarán disponibles los trajes u outfit 3 para los personajes DLC de la tercera temporada de Street Fighter 6?

El avance detalla los diseños mostrando la indumentaria en el orden de debut de cada personaje. Sagat encabeza la lista con un elegante traje a rayas que incluye un estampado de tigre en la solapa. C. Viper viste un vestido formal en tonos rosa y negro, complementado con un peinado ideal para una salida nocturna. Mientras que Alex rompe la línea formal al presentarse con su ropa de entrenamiento, la cual incluye auriculares, chaqueta, pantalones cortos, rodillera y tenis.

Finalmente, Ingrid viste un traje gótico de tono índigo inspirado en una estética de sirvienta y maga. Este diseño con sombrero de copa es una referencia a otro juego de Capcom. Ya que apareció originalmente en el juego Capcom Fighting Evolution. Esto cuando Ingrid recibe el ataque Midnight Bliss de Demitri y también como una de sus animaciones de victoria en Street Fighter Alpha 3 Max.

Estos contenidos se lanzarán el próximo 28 de mayo. Cabe resaltar que, al igual que los demás atuendos o outfit 3 que han salido para Street Fighter 6, se estima que tengan un costo individual de 300 Fighter Coins, equivalentes a unos seis dólares. Finalmente, con la actualización de Ingrid, Capcom también confirmo la llegada de las ilustraciones ganadoras del tercer concurso, las cuales estarán disponibles gratis para todos los jugadores de Street Fighter 6.

The 3rd "Challenger Screen Illustration Contest" Challenger Screens will be added for all players to use in the Ingrid Update on May 28!



Set them via Customize Challenges and then get out there for some battles. Thanks to all participants who shared their amazing pieces with us! pic.twitter.com/pOhYMgYeaW — Street Fighter (@StreetFighter) May 24, 2026

Fuente: Capcom