Street Fighter 6: así es la colaboración con Pretty Cure que estará disponible en el Battle Hub

Desde el pasado Capcom Spotlight conocimos cómo y cuándo llegará el atuendo cuatro para C. Viper, además de tener un pequeño adelanto sobre Arjun. Esto no solo gracias a la información mostrada en el evento digital, sino también a las impresiones de los jugadores. Ya que, algunos han podido probar al segundo personaje del cuarto año de Street Fighter 6 en TGS 2026. Ahora, durante el Capcom Stage Live, la desarrolladora japonesa ha revelado que Detective Pretty Cure será la próxima franquicia en tener una colaboración en el Battle Hub de Street Fighter 6.

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¿Cuál es la fecha de inicio de la colaboración entre Street Fighter 6 y Detective Pretty Cure?

Capcom, durante su paso por Tokyo Game Show 2026, confirmó que la colaboración entre Detective Pretty Cure y Street Fighter 6 llegará al Battle Hub a partir del 17 de diciembre de 2026. La colaboración entre Street Fighter 6 y Pretty Cure? incluirá una historia original dividida en un total de cuatro episodios. Esta historia se ambientará dentro del Battle Hub de Street Fighter 6.

En esta trama, Cure Answer y las heroínas de Detective Pretty Cure acudirán al Battle Hub de Street Fighter 6 para investigar la verdad detrás de un misterioso incidente en el que las máquinas arcade han sido destruidas, dejando sus pantallas completamente en negro. Para resolver el caso, las detectives trabajarán codo a codo junto a algunos de los personajes del juego. Además, la colaboración integrará un apartado visual especial que reunirá a los personajes de ambas franquicias, presentando a luchadores como Luke, Jamie y Kimberly adaptados en pantalla con el característico estilo de dibujo del anime de Toei.

¿Cuál es la historia de Star Detective Pretty Cure?

La historia de Meitantei Precure! (Detective Pretty Cure) sigue a Anna Akechi, una estudiante de segundo año de secundaria que, en su cumpleaños número 14, conoce al hada Pochitan y viaja en el tiempo desde el año 2027 hasta 1999 gracias a un colgante mágico. Al llegar a la ciudad de Makoto Mirai 28 años en el pasado, Anna conoce a Mikuru Kobayashi, una chica de su edad que sueña con ser una gran detective. Juntas deciden transformarse en Precures para enfrentarse a un grupo de ladrones fantasma que está robando los objetos más valiosos de los habitantes de la ciudad, con la esperanza de que, al resolver estos misterios, Anna pueda encontrar el camino de regreso a su época original.