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Street Fighter 6: así son los trajes DriveTech Wear, gratuitos y «políticamente correctos» para competir

Junto a Ingrid, este 28 de mayo, Capcom agregará un traje gratuito para cada uno de los personajes de Street Fighter 6 con diseños inspirados en el deporte.

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Lectura de 2 min

El 28 de mayo llega Ingrid a Street Fighter 6 y con ella una actualización que agregará una gran cantidad de contenido gratuito al juego de Capcom. Entre este contenido que no está detrás de una cortina de pago, destacan los nuevos modos para usar los avatares y ahora la llegada de l os trajes DriveTech Wear. Probablemente veremos estos trajes con bastante frecuencia en eventos oficiales de eSports y grandes torneos, especialmente aquellos donde las regulaciones de vestimenta son bastante estrictas, aunque esperemos que no se conviertan en un requisito para competir.

Así son los trajes gratis para DriveTech Wear que llegan junto a la actualización de Ingrid

Los trajes DriveTech Wear, anunciados previamente en marzo, se integrarán a Street Fighter 6 esta misma semana y cada uno de los personajes del juego tendrán uno. Estos atuendos presentan diseños deportivos y cada uno de los personajes dispondrá de dos opciones de color distintas para elegir: una combinación entre azul y amarillo, o bien una alternativa que mezcla rojo, negro y blanco. Por supuesto, todos estos diseños de DriveTech giran en torno al deporte. Es por esta razón que todos los personajes llevan, básicamente, variantes ligeramente diferentes de las mismas camisetas.

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¿Cuáles son los personajes de la tercera temporada de Street Fighter 6?

¿Cuál es la fecha de lanzamiento de Alex, el tercer personaje de la tercera temporada de Street Fighter 6?

La tercera temporada de Street Fighter 6 acaba esta semana y a lo largo del año que pasó se unieron SagatC. Viper, Alex y ahora Ingrid. Estos personajes, todos ellos con apariciones previas en la franquicia Street Fighter, regresarán con diseños actualizados y nuevas animaciones de combate. Este fue el orden de lanzamiento de cada uno de los cuatro personajes DLC de la tercera temporada de Street Fighter 6, los cuales el 28 de mayo recibirán el traje u outfit 3.

  • Sagat: martes 5 de agosto de 2025.
  • C. Viper: miércoles 15 de octubre del 2025.
  • Alex: martes 17 de marzo de 2026.
  • Ingrid: 28 de mayo de 2026.
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Fuente: Street Fighter en YouTube.

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