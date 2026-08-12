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Street Fighter 6: estos son los cambios efectuados con la actualización de emergencia del 12 de agosto

La actualización de emergencia para Street Fighter 6 se enfoca en ajustar movimientos de Manon, Zangief e Indrid.

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Lectura de 3 min

No han pasado ni quince días desde la llegada de Yasmine y Capcom ha acabado de realizar un mantenimiento de emergencia a los servidores de Street Fighter 6. La nueva actualización de SF6, en esta ocasión, se encarga de corregir unos movimientos que Capcom identificó en tres personajes específicos. Cabe destacar que la actualización previa, la cual dio inicio formal a la cuarta temporada (4) de Street Fighter 6 agregó ajustes y balance de a todo el plantel de personajes del juego sin modificar los sistemas o mecánicas de combate, lo que generó ha desembocado en una recepción mixta por parte de los jugadores.

¿Cuáles son los cambios de la actualización de emergencia de agosto para Street Fighter 6?

Los cambios que llegan con esta nueva actualización de emergencia están enfocados en el comportamiento de algunos movimientos de Manon, Zangief e Indrid. A continuación, listáremos cada uno de los cambios que Capcom ha efectuado con la actualización de emergencia a Street Fighter 6.

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  • Manon: se corrigió un problema por el cual la ventaja de frames al acertar el Heavy Dégagé (↓ ↙ ← + HK) resultaba más alta de lo previsto y en personajes con el hitbox grande creaba nuevas rutas de combo.
  • Zangief: se solucionó un fallo en el control moderno que impedía la activación del Double Lariat al ejecutar un Assist Combo durante el estado de Burnout.
  • Ingrid: Capcom ajustó un error donde la conducta del agarre atrás de Ingrid no se comportaba de manera natural cuando la Super Art de nivel 2 o Order of the Sun (↓ ↙ ← ↓ ↙ ← + P) se encontraba activa.
Esto ya no se puede hacer, luego de la actualización de emergencia de Street Fighter 6.

Capcom ofreció disculpas por los inconvenientes causados a los usuarios durante este proceso de ajuste. Sin embargo, no deja de tener un mal sabor de boca que no permitan que los combos específicos por personaje existan en el juego para Manon, mientras otros personajes —cuya posición en el tier es elevada— pueden tener este tipo de herramientas.

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Fuente: Capcom

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