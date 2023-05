Street Fighter 6: Capcom anuncia cuándo inicia la beta abierta

Hace tres días Capcom comenzó a compartir en la página oficial de Street Fighter 6 una serie de cómics llamados «Days of the Eclipse«, los cuales cuentan la historia SF6 antes de su lanzamiento el próximo 2 de junio. Sin embargo, al igual que con el lanzamiento de la demo de Street Fighter 6 (SF6), los fanáticos del juego de Capcom no quedaron muy satisfechos. Ya que, desde inicios del 2023, esperan con ansias una beta abierta de Street Fighter 6 (SF6). Afortunadamente —y a tan solo un mes del lanzamiento del juego— Capcom escucho a sus fanáticos y han anunciado cuando inicia la beta abierta de Street Fighter 6. Adicionalmente, Capcom también confirmó los modos estarán disponibles en la beta abierta de SF6.

Cabe resaltar que Capcom ha confirmado que la beta abierta de Street Fighter 6 (SF6) se llevará a cabo con la misma versión del juego usada en la prueba cerrada de diciembre del 2022. La razón de esta decisión de Capcom puede deberse a las recientes declaraciones de la compañía donde señalaron que van a banear a quienes se les pruebe que usaron la beta crackeada.

¿Cuándo es y cómo pueden participar en beta abierta de Street Fighter 6 (SF6)?

Conoce los personajes y modos disponibles en la beta abierta de Street Fighter 6 (SF6).

Desde el pasado ‘showcase’ que Capcom le dedicó a Street Fighter 6 conocemos todo lo que el juego traerá desde el 2 de junio, día en el que estará disponible SF6. Así que si lo único que quieren saber es cuándo y cómo pueden participar en la beta abierta de Street Fighter 6, les contamos que desde el viernes 19 a las 2:00 A.M y hasta el lunes 22 de mayo a las 2:00 A.M hora de Colombia podrán participar en la beta abierta de SF6. Capcom subirá la aplicación de la beta abierta de Street Fighter 6 (SF6) el martes 16 de mayo en las tiendas en línea de Xbox Series X|S, PlayStation Network —para PS5— y Steam.

Personajes disponibles en la beta abierta de Street Fighter 6 (SF6):

Ryu

Luke

Ken

Jaimie

Chun-Li

Jury

Kimberly

Guile

Modos disponibles en la beta abierta de Street Fighter 6:

Ranked Macth

Casual Match

Open Tournament

Battle Hub Match

Extreme Battle

Game Center

Training Mode

La beta abierta de Street Fighter 6 tendrá juego cruzado y estará disponible para los poseedores de una PlayStation 5, Xbox Series S|X y PC vía Steam.

Fuente: cuenta oficial de Street Fighter 6 en Twitter