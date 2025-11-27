Street Fighter 6: Capcom anuncia una actualización de balance para la semana entrante

La semana entrante, el parche de balance grande que Capcom lanza para dar inicio a una nueva temporada cumple seis meses desde su llegada. Sin embargo, Capcom ha anunciado que aquellos que esperan un nuevo aire o un cambio al meta actual no tendrán que esperar mucho. Ya que, la semana que viene liberarán un parche de balance o actualización, que si bien no trae cambios tan drásticos como el de mitad de año, si tendrá ajustes para todos los personajes de Street Fighter 6.

¿Cuándo llegará o estará disponible el parche de balance o actualización de Street Fighter 6 de diciembre de 2025?

Capcom ha confirmado que el martes 2 de diciembre estará disponible la última actualización del 2025 para Street Fighter 6, la cual tendrá algunos cambios de balance para cada uno de los personajes del juego. Cabe resaltar, que esta actualización afectará a tres de las finales del circuito World Warrior que faltan por jugarse. Estas son las dos de Canadá y la final regional de Brasil que se juegan entre el 4 y 7 de diciembre.

¿Cuándo estarán disponibles las notas del parche o actualización del 2 de diciembre?

Durante el lunes 1 de diciembre Capcom liberará las notas del parche a las 11:00 PM hora de Colombia, 10:00 PM hora de México. Además, ese mismo día Capcom llevará a cabo un periodo de mantenimiento de los servidores de Street Fighter 6 para implementar la actualización que estará disponible el siguiente día. Deben estar pendientes de GamerFocus. Ya que, tan pronto, estén disponibles las notas, se las compartiremos con su debida traducción al español.

Todos los códigos de la colaboración entre Street Fighter 6 y McDonald’s

Código para reclamar gratis el traje de Guile y Akuma de la colaboración entre Street Fighter 6 y McDonald’s:

Akuma: S78A-YLCN-FAT4-58XD

S78A-YLCN-FAT4-58XD Guile: 3PXY-5EAT-X3QC-3YWJ

Antiguos códigos de colores EX de McDonald’s aún vigentes:

Ryu : M3L4-WJAK-8FCH-6AYV

: M3L4-WJAK-8FCH-6AYV Ken : CDU9-BBPC-DNQU-98M9

: CDU9-BBPC-DNQU-98M9 Chun-Li: LFCU-8RYT-7MP9-RH8F

