Street Fighter 6: Capcom comparte la guía de movimientos de Alex

Como es costumbre, 15 días antes dela llegada del un nuevo luchador, Capcom ha presentado formalmente la guía de personaje de Alex, quien se integrará al elenco de Street Fighter 6 el próximo 17 de marzo de 2026. El luchador, que debutó originalmente en 1997, mantiene su clasificación como un personaje de poder especializado en agarres, aunque esta nueva versión de Alex introduce nuevas mecánicas y movimientos para el personaje, algunos de ellos inspirados en los del luchador profesional Kenny Omega, al cual Capcom uso para la captura de movimiento de Alex.

¿Cómo pelea Alex en Street Fighter 6?

Alex se define por su capacidad para ejercer presión en distancias cortas y medias. Su arsenal incluye golpes de gran alcance como el puño fuerte de pie (ST HP) y el Lariat (adelante + HP), diseñados para castigar errores —whiff punish— y mantener ventaja de fotogramas incluso si el oponente bloquea los ataques. El uso del Drive Rush tras ataques como el Flash Chop permite extender las secuencias ofensivas o prescionar con algunos mix ups.

¿Qué novedades tiene la versión de Alex que veremos en Street Fighter 6?

La principal adición al arsenal de movimientos de pelea de Alex en Street Fighter 6 es la Prowler Stance. Al activar esta postura, Alex sacrifica temporalmente la capacidad de bloquear ataques a cambio de acceder a un grupo de diferentes movimientos para mixear al oponente. Movimientos como el Flash Axe medio o la versión OD del Flash Chop permiten transicionar directamente a esta posición. Si se logra un Punish Counter mediante agarres dentro de esta postura, ataques como el Hyper Takedown o el Dangerous Armbar se transforman automáticamente en variantes con una bonificación de daño como el Death Valley Bomb y el Spiral DDT.

Entre sus movimientos especiales destacan:

Flash Chop: un golpe de palma que habilita seguimientos con agarres.

un golpe de palma que habilita seguimientos con agarres. Power Bomb: su agarre de comando característico con variaciones de distancia cómo Manon según el botón con el que se ejecute.

su agarre de comando característico con variaciones de distancia cómo Manon según el botón con el que se ejecute. Air Stampede: un ataque tipo overhead que obliga al rival a bloquear de pie.

un ataque tipo overhead que obliga al rival a bloquear de pie. Slash Elbow: una herramienta de carga para cerrar distancias, con propiedades de atraviese de proyectiles en su versión OD.

¿Cuáles son los movimientos super especiales de Alex en Street Fighter 6?

Alex en Street Fighter 6 cuenta con varios un Super Arts. El Nivel 1, Raging Spear, ofrece invencibilidad en el inicio contra golpes y agarres. El Nivel 2 presenta dos variantes: Sledgecross Hammer, capaz de generar un wall splat, y el Omega Wing Buster, ejecutable tras un OD Power Drop. Finalmente, su Nivel 3, The Final Prison, dispone de cuatro animaciones distintas dependiendo de si se ejecuta como Critical Art o si resulta en un fuera de combate (K.O.).

Capcom Cup 12, el evento que corona al campeón mundial del circuito competitivo anual de Street Fighter 6, se llevará a cabo del 11 al 15 de marzo de 2026 en Japón y el 17 llegará Alex junto a un parche que contendrá cambios de balance para todos los personajes de Street Fighter 6.

Fuente: canal oficial de Street Fighter en YouTube