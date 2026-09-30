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Street Fighter 6: Capcom comparte la introducción de la historia de Arjun antes de lanzamiento

Arjun, el segundo personaje de la cuarta temporada de Street Fighter 6 debutar´en el juego de Capcom el 13 de octubre.

Cesar Salcedo
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Cesar Salcedo
Lectura de 2 min

A principios de septiembre conocimos un poco sobre el estilo de pelea de Arjun, el segundo personaje de la cuarta temporada de Street Fighter 6. ahora, Capcom ha compartido los primeros avances sobre la historia de Arjun, personaje que llegará a Street Fighter 6 el 13 de octubre de 2026. Arjun, es descrito por Capcom como un luchador de con una curva de aprendizaje promedio y gran efectividad a media distancia.

¿Cómo inicia la historia de Arjun en Street Fighter 6?

La historia de Arjun en Street Fighter 6 inicia con un acontecimiento oscuro. Ya que, el nuevo personaje del juego es inculpado de manera injusta por el asesinato de su compañero. Ante esta acusación, se convierte en un fugitivo de la justicia con el objetivo de encontrar al verdadero responsable y tomar venganza. Arjun es un agente de la policía y con el breve adelanto de la su historia en SF6 conocimos que la víctima de este crimen y su compañero se llamaba Karna, descartando las especulaciones previas de los fanáticos que señalaban a Mahesh, el pupilo de Dhalsim.

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Antes de fallecer por sus heridas, Karna logró dar breves pistas sobre el atacante: «Bajé la guardia… Je, je… Él… su poder… Ugh… Urk…».

Estas últimas palabras de Karma a Arjun revelan que el homicida es un varón y posee una habilidad distintiva. Asimismo, sugieren que el revólver presente en la escena no fue la causa de la muerte. Entre los posibles sospechosos dentro del contexto de la historia de Street Fighter 6 podrían estar M. Bison y JP, dada su crueldad y el uso de poderosas habilidades, aunque las pistas también podrían anticipar la llegada de un personaje totalmente nuevo. Los fanáticos podrán presenciar el inicio de este drama con el lanzamiento de Arjun este 13 de octubre

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Fuente: Street Fighter

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