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Street Fighter 6: Capcom ha compartido la guía de pelea de Ingrid

Queda una semana para que el ser más poderoso de Capcom aterrice en Street Fighter 6 y de inicio a la cuarta temporada.

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Lectura de 3 min

Falta exactamente una semana para la llegada de Ingrid a Street Fighter 6, y Capcom ha publicado su guía oficial de personaje. Es así que gracias a esta guía podemos conocer en detalle el funcionamiento de sus movimientos y habilidades especiales. Ingrid llegará el 28 de mayo junto a nuevos modos y nuevos trajes para los personajes de la tercera temporada de Street Fighter 6.

Así pelea Ingrid, el último personaje de la tercera temporada de Street Fighter 6

Street Fighter 6: Capcom ha compartido la guía de pelea de Ingrid

La estrategia de pelea de Ingrid en Street Fighter 6 se centra en mantener la distancia, gestionando la carga manual de sus «Sun Crests», recurso con el que inicia cada ronda con una unidad. Su proyectil «Sun Shot» se frena en pantalla antes de avanzar, y se puede modificar su velocidad y ángulo sosteniendo el botón. Además, puede lanzar una versión Overdrive mientras el proyectil normal sigue activo. Su rayo «Sun Flare» sirve para cargar energía en su versión débil, se fortalece en la media, y la fuerte gasta hasta dos cargas para un gran estallido. En el aire, cuenta con el proyectil diagonal «Sun Burst».

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¿Cuántos Sun Crests puede cargar Ingrid?

Street Fighter 6: Capcom ha compartido la guía de pelea de Ingrid

Ingrid puede cargar hasta cuatro «Sun Crests» hasta cuatro veces. Por otro lado, «Sun Rise» es una patada giratoria: la opción débil sirve como antiaéreo, la media para combos y la fuerte tiene un inicio de ataque lento pero permite continuaciones aéreas. Cabe resaltar que la versión Overdrive es safe on block. Su contraataque, «Sun Veil», absorbe golpes mediante su Monoid, y su Overdrive frena proyectiles múltiples y agarres, pero no Súper Arts. Finalmente, «Vanishing Sun», el teleport de Ingrid, se ejecuta con tres patadas y ofrece tres direcciones con propiedades específicas de bloqueo y distancia.

En cuanto a sus Super Arts, «Shining Sun» (Nivel 1) tiene inicio invencible, ejecuta patadas y se puede potenciar gastando un «Sun Crest». «Order of the Sun» (Nivel 2) hace llover proyectiles cuyas posiciones cambian según se use el botón débil, medio o fuerte, logrando hasta cinco impactos si está potenciado. Su Nivel 3, «Cosmic Ray», atrapa al rival de un extremo a otro de la pantalla, lo cual se puede aprovechar para cancelar los proyectiles con este movimiento de nivel 3 para castigar al enemigo.

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Fuente: canal oficial de Street Fighter en YouTube

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