Street Fighter 6: Capcom lanzará una actualización para «parchar la historia entre Alex y Patricia»

Ya ha pasado más de una semana desde que Capcom lanzó a Alex, el tercer personaje de la actual temporada de Street Fighter 6 y desde su lanzamiento, la historia del protagonista de SF III ha estado en medio de la polémica. Ahora, Capcom ha anunciado que realizará cambios en el guión de Street Fighter 6 tras las críticas de la comunidad respecto al arco argumental de Alex. El director del título, Takayuki Nakayama, emitió un comunicado en sus redes sociales disculpándose por la confusión generada en torno al matrimonio del personaje con Patricia, hija de su mentor Tom.

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We apologize for any confusion that recent topics regarding Alex's story may have caused.

While we have not changed the characters’ backstories,after internal review by the development team, we plan to revise certain text passages that may have been misleading in the near future.… — TAKA-nakayama (@takaNakayama) March 26, 2026

La controversia se originó debido a que, en entregas anteriores como Street Fighter 3, se presentaba a Alex como un huérfano criado por Tom, estableciendo un vínculo de hermanos adoptivos con Patricia. Además, información reciente en el modo World Tour sugería que Tom era primo de la madre de Alex, lo que implicaba una relación de consanguinidad en un segundo grado de consanguinidad.

¿Cómo cambiará o «parchará la historia de Alex» en Street Fighter 6?

Nakayama confirmó que, si bien el trasfondo de los personajes no se modificará, el equipo de desarrollo revisará pasajes de texto específicos que puedan crear confusión o que sean fácilmente mal interpretados. El objetivo es clarificar la naturaleza de los lazos familiares y reducir las implicaciones éticas que causaron malestar entre los jugadores del hemisferio occidental. Como parte de esta estrategia p ara actualizar la historia de Alex en Street Fighter 6, se ha publicado un episodio suplementario en el portal Buckler’s Boot Camp para ofrecer una perspectiva distinta sobre las emociones de los personajes involucrados en esta controversia. La traducción del episodio suplementario al español la pueden leer a continuación:

Street Fighter 6 – Episodio Especial: Un brindis entre padres

Con un fuerte chirrido, las puertas del Metro City Pub se abrieron y un hombre de traje entró dando traspiés.

El barman, puliendo vasos detrás de la barra, echó un vistazo rápido al hombre. Llevaba un traje de satén, con flores todavía prendidas en su solapa brillante: una rosa, decorada con lavanda. Si el balanceo en el paso del hombre no delataba que no era su primer trago de la noche, su desprecio por el cartel de neón de «Cerrado» del pub casi con seguridad lo hizo.

—Dos bourbons —dijo el hombre—. Uno con hielo y otro puro, sin acompañamiento.

Tomando medida de la situación, el barman hizo un gesto hacia dos asientos en la barra, colocó un par de posavasos y se puso a picar hielo.

—¡Vaya boda!

—Ciertamente parece…

—Tu hijo resultó ser un buen hombre. —El barman levantó la vista y notó que el hombre estaba de cara al asiento junto a él. Esbozó una pequeña sonrisa y volvió silenciosamente al trabajo. El hombre continuó hablando en un tono cálido e íntimo.

—Sabes, cuando conocí a tu muchacho por primera vez, todavía podía sostener a Patricia con un solo brazo. Él era igual que tú: puro fuego, siempre haciendo enemigos e intentando hacerse el duro. —El hombre movió la cabeza y se rió—. Sin embargo, eso no impidió que se filtrara su lado tierno.

—Deberías haberlo visto la primera vez que dejé que sostuviera a Patricia. No tenía idea de qué hacer. Había pasado tanto tiempo aprendiendo a luchar contra personas más grandes y fuertes que él, que estaba totalmente perdido sobre cómo manejar algo tan pequeño e indefenso. Así que decidí burlarme un poco de él, ¿sabes? «¡Oye!», le digo, «será mejor que no pelees con ella, ¿oyes?». ¿Y sabes qué me dijo? «No, entonces sería un abusador. Papá dijo que nunca fuera un abusador…».

—»¿Ah, sí?», le digo, «¿y si alguien más intenta abusar de ella, eh?». Giró el cuello, me miró fijamente a los ojos y dijo: «Haré que se arrepientan de haberlo intentado». Vaya, esa mirada me atravesó como una bala.

La historia del hombre fue interrumpida por el suave tintineo del hielo golpeando el cristal, indicando que las bebidas estaban listas. El barman extendió el primer vaso para que el hombre lo tomara y colocó el otro en el posavasos junto a él.

—Salud —dijo el hombre, y el barman siguió con su trabajo detrás de la barra.

—Patricia quería ser como él. Siempre lo seguía a todas partes, rogando por atención. Me preocupaba, si soy sincero. Por mucho que quisiera a Alex, no es exactamente un modelo a seguir perfecto. Pero, honestamente, creo que lo tomó un poco por sorpresa. Él mantuvo su distancia, nunca estorbando en su camino pero también asegurándose de que ella nunca saliera herida. Cumplió su palabra: ¡confiable, igual que su viejo! ¡Gwahaha!

—De todos modos, en un momento u otro, debió cansarse de mí. El típico adolescente, desesperado por independencia. Especialmente tu muchacho. Por la época en que fue a la secundaria, junté el dinero suficiente para comprarle una vieja camioneta. Él puso su alma en ese montón de chatarra. Trabajaba en ella todos los días. Rayos, incluso dormía en ella más a menudo que no.

El hombre hizo una pausa, bebió un trago y continuó.

—Yo… yo no siempre estuve ahí para Patricia, sabes. Rayos, claro que lo sabes… después del divorcio y todo… las cosas se pusieron realmente mal. —Se giró hacia el asiento a su lado y continuó—. Ella se metió en problemas serios. Siempre llegaba tarde a casa, haciendo lo que quería, involucrándose con el tipo de gente equivocada. Un día, no volvió a casa. Fue entonces cuando él…

El hombre se interrumpió y una expresión de dolor se dibujó en su rostro.

—Cuando Alex se enteró, no lo permitió. Después de algunos gritos, sacudió a unos cuantos tipos, descubrió adónde se habían llevado a Patricia y la trajo de vuelta a casa. Dejó un verdadero rastro de destrucción tras él.

Los nudillos del hombre se pusieron blancos alrededor de su vaso y su otra mano se cerró en un puño.

—Yo… yo debería haber hecho algo. Sé que debería haber hecho algo. Yo solo… no quería interponerme en su camino, ¿sabes? Pero Alex…

El agarre del hombre se aflojó.

—Alex, hombre… Él hizo lo que yo no pude. Aunque se habían distanciado, él estuvo allí cuando ella lo necesitó.

Los ojos del hombre adquirieron un brillo lustroso y soltó una risa nerviosa.

—Tiene suerte de tenerlo. ¿Escuchaste eso? Ahora tienes a dos alborotadores, y yo tengo un hijo: ¡el mejor hijo del mundo!

El hombre se dio la vuelta como para hablarle a todo el pub.

—¡¿Oyen todos eso?! ¡Tengo al mejor yerno del mundo! ¡¿Qué más podría pedir un padre?!

—…Vaya boda, amigo. Realmente espero que estuvieras mirando.

El hombre bajó la cabeza y habló en voz baja, luego brindó con su vaso contra el que estaba a su lado.

—¡Por nuestra nueva familia!

En un movimiento rápido, el hombre echó la cabeza hacia atrás y vació el resto de su bebida. Con los ojos cerrados, tomó un suspiro profundo y tembloroso, luego se levantó para pagar. El barman simplemente negó con la cabeza.

—Las bebidas corren por cuenta de la casa, señor. Felicidades. Para ambos.

—¡Muy amable de su parte!

El hombre llegó a la mitad del camino hacia la puerta, luego se detuvo un momento como si recordara algo. Dándose la vuelta, caminó de regreso al asiento junto al suyo y dejó caer las flores de su solapa en el vaso de bourbon que aún estaba lleno.

Para cuando el hombre finalmente se marchó, el bar había abierto y la gente comenzó a entrar poco a poco. Las conversaciones en voz baja se convirtieron gradualmente en un estruendo de bromas animadas y risas mientras el pub se llenaba. Cuando alguien se acercaba a la barra para sentarse, el barman lo rechazaba.

—Lo siento —decía—, este asiento está ocupado —y señalaba las flores: una rosa, decorada con lavanda.

La barra permaneció vacía durante toda la noche.

Fuente: cuenta oficial de Takayuki Nakayama