Street Fighter 6: Capcom revela cuándo estará disponible el cuarto traje para C. Viper

Durante el Capcom Spotlight previo al inicio de Tokyo Game Show 2026, la compañía japonesa presentó formalmente el tráiler del cuarto traje alternativo para C. Viper, el cual hará parte de la colección de trajes de baño del juego. Cabe resaltar, que durante el Capcom Spotlight de junio del año pasado, fue presentado el cuarto traje para siete personajes en vez de solo uno.

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¿Cuándo estará disponible el cuarto traje de C. Viper para los jugadores de Street Fighter 6?

Incluso los agentes especiales merecen tomar un descanso.

El cuarto traje de C. Viper estará disponible oficialmente a partir del 13 de octubre de 2026, misma fecha en la que se lanzará la actualización de Arjun el segundo personaje DLC de la cuarta temporada de Street Fighter 6. A pesar de vestir un atuendo playero, C. Viper mantiene equipadas las armas de su traje de batalla habitual, conservando sus tacones de aguja, guantes y gafas de sol. Esto le permite ejecutar sin inconvenientes su Seismic Hammer, Thunder Dash, Burning Kick y el super salto.

Arjun estará jugable en Tokyo Game Show 2026

La llegada de Arjun a la plantilla de peleadores de Street Fighter 6 está programada para el 13 de octubre de 2026. Junto a su lanzamiento, los jugadores también podrán adquirir su segundo traje, el cual representa su apariencia ideal al reintegrarse al cuerpo de policía tras haber limpiado su nombre. En cuanto a su estilo de combate, Arjun destaca por un sistema enfocado en convertir la barra de vida de los oponentes en daño recuperable («vida gris»). Sus movimientos especiales infligen este tipo de daño incluso cuando el adversario se encuentra bloqueando:

Arm of Justice: Ataque seguro al ser bloqueado, con opción a un golpe de seguimiento.

Ataque seguro al ser bloqueado, con opción a un golpe de seguimiento. Cruel Shoulder: Permite avanzar rápidamente hacia el frente. Su versión fuerte y la versión Overdrive dejan al personaje en posición de ventaja tras el bloqueo.

Permite avanzar rápidamente hacia el frente. Su versión fuerte y la versión Overdrive dejan al personaje en posición de ventaja tras el bloqueo. Breathing Ring: Proyectil de aire de corto alcance que permite ser lanzado en distintos ángulos.

Proyectil de aire de corto alcance que permite ser lanzado en distintos ángulos. Divine Pillar: Crea un impacto en el suelo a distintas distancias, con la posibilidad de retrasar su activación.

Crea un impacto en el suelo a distintas distancias, con la posibilidad de retrasar su activación. Ghastly Interrogation: Agarre de comando que causan daño directo si el rival ya posee daño recuperable.

Agarre de comando que causan daño directo si el rival ya posee daño recuperable. Indomitable Defense: Habilidad que absorbe proyectiles mientras camina y contraataca ante golpes normales.

Fuente: Capcom Spotlight – TGS 2026