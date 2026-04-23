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Street Fighter 6: Capcom revela cuando sale y cómo pelea Ingrid, el último personaje de la tercera temporada

En un mes Capcom liberará a Ingrid y con ella dará por terminada la tercera temporada de Street Fighter 6.

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Lectura de 3 min

Después de más de 20 años desde que su juego debut original fuera cancelado, Ingrid finalmente está lista para regresar formalmente al universo de Street Fighter. Capcom ha publicado el tráiler de jugabilidad de este personaje para Street Fighter 6, revelando no solo sus habilidades en combate, sino también su fecha definitiva de lanzamiento.

Un poco de historia…

Street Fighter 6: Capcom revela cuando sale y cómo pelea Ingrid, el último personaje de la tercera temporada

Ingrid fue concebida inicialmente para el crossover Capcom Fighting All-Stars, el cual fue cancelado en 2003. A pesar de aquel tropiezo, su diseño fue rescatado para títulos posteriores como Capcom Fighting Evolution y Street Fighter Alpha 3 Max para PSP. Así que es por esto que reiteramos que sería su debut oficial en esta franquicia.

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¿Cuándo estará disponible Ingrid en Street Fighter 6?

Street Fighter 6: Capcom revela cuando sale y cómo pelea Ingrid, el último personaje de la tercera temporada

Ingrid será la encargada de cerrar la tercera temporada de Street Fighter 6, la cual introdujo a Sagat, C. Viper y Alex, el jueves 28 de mayo. Sin embargo, se desconoce si con la llegada de Ingrid Capcom liberará el parche o actualización con los cambios sustanciales para dar inicio a la cuarta temporada de Street Fighter 6. Cabe resaltar que, según recientes rumores, han filtrado una lista de personajes DLC para el 2026, entre los cuales se encuentra Tifa Lockhart de Final Fantasy VII como el personaje invitado para el cuarto año de contenido DLC de Street Fighter 6.

¿Cómo pelea Ingrid en Street Fighter 6?

El corazón de la jugabilidad de Ingrid reside en los Sun Crests. Estas son cargas de energía que puede almacenar (hasta cuatro unidades) mediante las versiones ligeras de sus ataques Sun Flare y Solar Burst. Estas marcas potencian el rango y el daño de sus versiones fuertes y Overdrive. En el juego de proyectiles, destaca el Sun Shot, una esfera de luz que se detiene brevemente antes de avanzar, permitiendo disparar versiones OD mientras las normales aún están en pantalla para crear trampas complejas.

Street Fighter 6: Capcom revela cuando sale y cómo pelea Ingrid, el último personaje de la tercera temporada
Street Fighter 6: Capcom revela cuando sale y cómo pelea Ingrid, el último personaje de la tercera temporada
Street Fighter 6: Capcom revela cuando sale y cómo pelea Ingrid, el último personaje de la tercera temporada
Street Fighter 6: Capcom revela cuando sale y cómo pelea Ingrid, el último personaje de la tercera temporada

Para la movilidad y defensa, Ingrid utiliza el Vanishing Sun, un teletransportador con tres variantes: un ataque frontal seguro, una caída vertical que la deja en positivo o un escape. Además, cuenta con Sun Veil, un contraataque capaz de anular proyectiles y golpes físicos. Sus Super Arts también escalan con su recurso único; por ejemplo, su Nivel 1, Shining Sun, consume Sun Crests adicionales para aumentar el daño y cambiar su posición final, mientras que su Nivel 2, Order of the Sun, desata una lluvia de estrellas solares que exige gran precisión defensiva del oponente.

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Fuente: cuenta oficial de Street Fighter en X.

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