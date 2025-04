Street Fighter 6: Amiibo, cartas y toda la información de la versión de Switch 2

Los fanáticos de los juegos de pelea, en especial los que siguen de cerca los lanzamientos de Capcom, han estado a la expectativa de cualquier información sobre la recientemente anunciada versión de Street Fighter 6 para Nintendo Switch 2.

Sin embargo, solo hasta el viernes 4 de abril —durante la segunda transmisión de Nintendo Treehouse— conocimos un poco más de lo que podremos esperar cuándo Street Fighter 6 Years 1-2 Fighters Edition llegue el 5 de junio a Switch 2.

¿Cómo funcionan los modos exclusivos de Street Fighter 6 Years 1-2 Fighters Edition en Nintendo Switch 2?

Durante la transmisión, la cual estuvo enfocada para un público casual, pudimos apreciar como se verá Street Fighter 6 corriendo en el modo dock de Switch 2. Gracias a esto, algunas comparaciones con las diferentes versiones existentes de Street Fighter 6 han salido a la luz. Gracias a esto se ha evidenciado que la versión de la nueva consola híbrida de Nintendo es ligeramente superior a la de Xbox Series S. Sin embargo, otros elogian la nitidez del juego y resaltan que esta versión de Street Fighter 6 para Switch 2 es la primera en usar DLSS. Ya que en PC esta opción no se encuentra disponible en el juego. Adicional a esto, también se pudo apreciar como son los modos exclusivos de esta versión.

Primero, fue presentado el modo Gyro Battle, en el cual se podrá jugar por medio de movimientos específicos que ejecutarán algunas acciones en pantalla. Este esquema de control, que por supuesto no es competitivo, consta de cinco acciones. De estas, tres se ejecutan con movimientos y las otras dos —que corresponden al Drive Impact y el Drive Parry— se hacen con los botones del Joy Con. Luego, los presentadores probaron el modo Calorie Contest, en el cual los jugadores tendrán que llenar una barra de calorías mediante el uso de los diferentes ataques disponibles. No obstante, a diferencia del modo Gyro Battle, en Calorie Contest no se tendrá acceso al Drive Parry.

En este modo, los jugadores se enfrentarán en un round de 60 segundo y pasado este tiempo ganará quién queme más calorías en el juego.

Nuevos amiibo y tarjetas coleccionables de Street Fighter 6

Desde el Nintendo Direct de abril de 2025, se confirmó que Street Fighter 6 contará con tres figuras amiibo de Luke, Jamie y Kimberly, las cuales estarán disponibles desde el lanzamiento de la Nintendo Switch 2; el próximo 5 de junio. Además, se ofrecerán tarjetas amiibo coleccionables, con un paquete de inicio que incluirá a los 22 personajes del primer año de contenido del juego. Se ha informado que en el futuro se lanzarán paquetes adicionales con nuevos personajes y diseños.

¿Cómo funcionan los amiibo de Street Figther en la versión de SF 6 de Switch 2?

Una de las características más interesantes de estos amiibo es su funcionalidad dentro del juego. Los jugadores podrán personalizar a sus personajes con colores, atuendos y configuraciones de botones específicos, que podrán ser almacenados en las figuras y tarjetas amiibo.

¿Cómo funcional las tarjetas amiibo de Street Fighhter?

Estas son las 22 cartas amiibo de Street Fighter 6 que llegarán junto al lanzamiento de Switch 2.

Cada figura y tarjeta amiibo desbloqueará también una serie de recompensas exclusivas en Street Fighter 6. Entre estas recompensas se incluyen fondos de pantalla y marcos de fotos específicos para cada personaje. Además, las figuras amiibo ofrecerán acceso a música exclusivaen el juego.

¿Los amiibo de Ken y Ryu de Super Smash Bros. son compatibles con Street Fighter 6 de Switch 2?

Afortunadamente, los amiibo de Ryu y Ken de Super Smash Bros. también serán compatibles con Street Fighter 6. Sin embargo, por el momento se desconoce los nuevos amiibo tendrán alguna compatibilidad con otro juego del catálogo de Switch o de su sucesora.

Fuente: Nintendo