Street Fighter 6: esta es la guía de movimientos de pelea de Arjun

Apenas hace un par de días conocimos que Arjun es un agente de policía de la India que llega a Street Fighter 6 tras convertirse en un fugitivo de la justicia. Su historia da inicio cuando es acusado injustamente por el asesinato de su compañero, Karna. Antes de perder la vida, su aliado le dejó una serie de pistas que podrían ayudar a Arjun a encontrar al culpable. Ahora, Capcom —antes de la llegada del segundo personaje de la cuarta temproada de SF6, el próximo 13 de octubre— define a Arjun como un luchador de peso pesado que practica un arte marcial basado en el Bare-knuckle Yoga.

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¿Cómo pelea Arjun, el segundo personaje de la cuarta temporada de Street Fighter 6?

Arjun es un peleador enfocado en el combate cuerpo a cuerpo y en el control del ritmo mediante ataques pesados. Su estilo se basa en el manejo de la respiración para canalizar la fuerza de sus músculos e influir en el espacio que lo rodea. Gracias a la guía proporcionada por Capcom, Arjun se muestra como un personaje capaz de acortar distancias con embestidas frontales, presionar la guardia del rival con puñetazos cargados y desestabilizar la defensa enemiga mediante ráfagas de aire, trampas terrestres y daño gris a la barra de vida del rival.

Cuáles son los movimientos especiales de Arjun

Arm of Justice

Las versiones débil y media resultan seguras al impactar contra el bloqueo enemigo, mientras que la versión fuerte es más lenta pero deja a Arjun con ventaja de frames. Adicionalmente, el seguimiento del movimiento mantiene dicha ventaja y la versión OD resulta rápida y mantiene la ventaja on block.

Cruel Shoulder

Este movimiento de arjun consiste en una embestida frontal con el hombro para cerrar distancia rápidamente. Las versiones débil y media quedan expuestas a castigo si son bloqueadas, mientras que la versión fuerte y la variante OD ofrecen situaciones de bloqueo mucho más favorables a cambio de llegar velozmente a estar cerca del oponente.

Breathing Ring

Este es básicamente el fireball de Arjun, el cual genera un anillo de aire comprimido como proyectil hacia el rival. Este fireball también puede transformarse en una onda expansiva y el ángulo de trayectoria de la ráfaga cambia según el botón empleado.

Divine Pillar

Esta es una técnica en la que Arjun sopla aire hacia el suelo para levantar un pilar de piedra a una distancia determinada. Se puede mantener presionado el botón para retrasar su aparición y solo puede haber un pilar activo en pantalla y si se destruye Arjun recibe un golpe. Además, al usar Cruel Shoulder cerca del pilar, se activa la técnica Justice Beyond, donde Arjun toma la piedra y la arroja contra el rival. Esta variante, sirve como anti aéreo o para extender el daño de los combos.

Ghastly Interrogation

Un agarre de comando especial. Por sí mismo genera daño recuperable, pero si se conecta cuando el rival ya acumula salud gris en su barra, convierte de inmediato dicho daño temporal en daño real y permanente.

Indomitable Defense

Esta es una postura defensiva móvil basada en la hiperoxigenación muscular, la cual permite absorber impactos y proyectiles sin activar automáticamente el contraataque, ofreciendo la opción de derribar al oponente con un ataque frontal llamado Moral Breakdown. Cabe resaltar que Arjun no recibe daño al absorber los ataques del rival.

¿Cuáles son los movimientos Super Art de Arjun en Street Fighter 6?

Además de los movimientos normales y especiales. los Super Art de Arjun se beneficia de su mecánica de Daño Recuperable (Recoverable Damage o salud gris). Múltiples ataques y especiales de Arjun acumulan daño recuperable en el rival incluso si este se defiende; si Arjun logra conectar un golpe limpio o un Super Art antes de que la barra del rival se regenere, toda la salud gris acumulada se pierde definitivamente junto con el daño del nuevo ataque.

Howling Destruction (super art de nivel 1)

Es un ataque invulnerable desde su activación que libera ráfagas rápidas de aire comprimido mediante respiración intensa. Resulta ideal para revertir la presión del rival o atrapar a enemigos que se encuentran en el aire.

Instant Oblivion (super art de nivel 2)

Un movimiento en el que Arjun eleva al oponente por los aires y lo proyecta a través de la pantalla. Otorga el tiempo necesario para preparar trampas en el escenario, como el Divine Pillar u otros posibles setups que puedan continuar la presión al rival.

Yaksha’s Order (super art de nivel 3)

El ataque definitivo y más devastador de Arjun desestabiliza el equilibrio del oponente, lo rodea con visiones y concluye con un impacto devastador. Sin embargo, su versión CA —la cual se puede activar cuando se tiene el 30% de la vida— hace que un gran pilar de roca emerja del suelo para con el atacar a su oponente.

Fuente: Street Fighter