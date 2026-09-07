Street Fighter 6: esta es la hora para ver el tráiler de Arjun, el cual confirma su estilo de pelea y fecha de lanzamiento

Capcom ya tiene programado un nuevo tráiler de presentación de personaje para Street Fighter 6. Tras ser anunciado en el Summer Game Fest 2026, Arjun será el segundo personaje de la cuarta temporada de SF6, la cual inició con la llegada de Yasmine. Según informaciones previas, Arjun es un expolicía indio acusado injustamente del asesinato de un compañero, quien ahora se encuentra prófugo y en un viaje para dar con el verdadero culpable.

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Arjun es un hombre alto que lleva su torso desnudo, con barba negra y cabello peinado en múltiples trenzas. Su disciplina de combate es el «Stegoro Yoga», un estilo callejero que aprovecha una capacidad pulmonar sobrehumana mediante respiración yóguica para desplegar un poder asombroso.

¿Cómo y a qué horas ver el tráiler de Arjun?

El tráiler de jugabilidad de Arjun se estrena oficialmente hoy 7 de septiembre de 2026 a las 5:58 PM hora de Colombia, 4:58 PM México. La transmisión se podrá seguir a través de las redes oficiales de Street Fighter. Sumado a este lanzamiento, los servidores de Street Fighter 6 entrarán en mantenimiento el lunes 7 de septiembre. Durante este lapso, no se podrá acceder a funciones en línea como desafíos, pase de pelea ni tienda. Sin embargo, aunque en una comunicación oficial Capcom revela que este será solo un mantenimiento, desconocemos si agregarán un nuevo pase de batalla o algún evento al Battle Hub.

¿Cuándo llegará Arjun, el segundo personaje de la cuarta temporada, a Street Fighter 6?

En unas horas podremos ver lo que el discípulo de Dhalsim tiene para pelear.

Arjun, llegará a Street Fighter 6 durante los últimos meses del 2026, aunque el tráiler seguramente confirmará la fecha exacta de su lanzamiento para los poseedores del pase de temporada del cuarto año de Street Fighter 6. Luego, durante el inicio del 2027 llegará Tiifa. Lockhart, de Final Fantasy 7. Finalmente, durante el segundo trimestre de 2027, Bosch cerrará la cuarta temporada de contenido DLC de Street Fighter 6.

Fuente: canal de Street Fighter en YouTube