Street Fighter 6: este es el contenido del Fighting Pass de C. Viper, incluidos los colores EX para Cammy y Guile

Desde la semana pasada sabemos que C. Viper, el segundo personaje de la tercera temporada de Street Fighter 6 estará presente en el estand de Capcom en Tokyo Game Show 2025. Es así, que para nadie es un secreto, que la llegada de C. Viper a Street Fighter 6 es cuestión de tiempo. Ahora, para reforzar eso, Capcom ha anunciado el próximo Fighting Pass de Street Fighter 6, que nos prepara para la llegada de C. Viper al juego.

¿Cuál es el contenido del Fighting Pass de C. Viper en Street Fighter 6?

Este Fighting Pass de Street Fighter 6, aunque está centrado en C. Viper, la mayor parte del contenido no tiene que ver directamente con ella. El pase prémium destaca por tener los nuevos colores EX para el tercer traje de Cammy y el segundo de Guile. Además, se incluyen nuevas ilustraciones para la pantalla de Vs. de M. Bison y Juri junto a un nuevo efecto.

Los objetos para avatares sí están relacionados con C. Viper, ya que, se basan en un tema de agente secreto. El pase también agrega más contenido de Street Fighter 4, como un gesto de las botellas de aceite de Hakan, junto a tres canciones y pegatinas de Hakan, El Fuerte y Rufus. El juego clásico que se incluirá en el Fighting Pass de C. Viper es la versión para arcade de Forgotten Worlds de 1988. En cuento a la llegada de C. Viper a Street Fighter 6, el tráiler no revela la fecha de lanzamiento, pero se espera que durante la presentación de Capcom en Tokyo GameShow 2025 conozcamos la fecha de llegada del personaje y de inicio del Fighting Pass que prepara el camino para el regreso de C. Viper a Street Fighter.

Fuente:canal oficial de Street Fighter en YouTube