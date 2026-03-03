Videojuegos

Street Fighter 6: este es todo el contenido que tendrá el Fighting Pass de Alex

Capcom inicia sus preparativos rumbo al lanzamiento del nuevo personaje de SF 6 con el anuncio del Figthing Pass titulado "Alex Arrives".

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Lectura de 3 min

Capcom ha anunciado oficialmente el lanzamiento del nuevo Fighting Pass titulado «Alex Arrives», diseñado para preparar a los jugadores de Street Fighter 6 antes de la incorporación de Alex al plantel de personajes seleccionables este 17 de marzo. Este pase de batalla estará disponible tras el mantenimiento programado de los servidores y precede a la actualización de contenido que llegará con el tercer personaje de la tercera temproada de Street Fighter 6 .

¿Cuál es el contenido que tendrá el Fighting Pass de febrero (2026) titulado «Alex Arrives»?

Aunque el Fighting Pass lleva el nombre del protagonista de Street Fighter III, gran parte de sus recompensas se centran en la personalización de del avatar del jugador y dos nuevos colores; uno para Akuma y otro para Zangief. Entre los artículos premium del Fighting Pass de Street Fighter 6 de febrero de 2026 destacan:

  • Se añaden variantes de color para el Outfit 3 de Zangief (colores rojo y blanco) y Akuma (tonos inspirados en Oni Akuma). Es importante señalar que, para utilizar estos colores, el usuario debe poseer previamente el el traje correspondiente.
  • Los jugadores que completen el pase premium podrán obtener piezas de equipo para que su avatar personal replique la apariencia completa del luchador Alex.
  • Se incluyen tres pistas musicales provenientes de Street Fighter V (City in Chaos, Metro City Bay Area y Ring of Justice).
  • Se añade el juego clásico Black Tiger a la biblioteca de juegos arcade del Battle Hub.
  • Se incorporan nuevas ilustraciones y efectos para la pantalla de desafío de Marisa y E. Honda, junto con una serie de calcomanías que muestran a Alex ejecutando movimientos contra personajes como Hugo y R. Mika.

Capcom Cup 12, el evento que corona al campeón mundial del circuito competitivo anual de Street Fighter 6, se llevará a cabo del 11 al 15 de marzo de 2026 en Japón y el 17 llegará Alex junto a un parche que contendrá cambios de balance para todos los personajes de Street Fighter 6.

Fuente: canal oficial de Street Fighter en YouTube

