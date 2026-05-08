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Street Fighter 6: este es todo el contenido que tendrá el Fighting Pass de Ingrid

Capcom inicia sus preparativos rumbo al lanzamiento de Ingrid, el último personaje de la tercera temporada de Street Fighter 6.

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Lectura de 3 min

A falta de pocas semanas para la llegada de Ingrid a Street Fighter 6, Capcom ha anunciado el lanzamiento del Fighting Pass «Ingrid Arrives». Este pase de batalla permitirá a los jugadores preparar el terreno para el debut de la misteriosa «magical girl», programado para el próximo 28 de mayo.

¿Cuál es el contenido que tendrá el Fighting Pass para Street Fighter 6 de mayo (2026) titulado «Ingrid Arrives»?

El pase de temporada de mayo de 2026 para Street Fighter 6 destaca por incluir referencias a Capcom Fighting All-Stars, el proyecto cancelado del cual surgió Ingrid. En la versión premium, los usuarios podrán obtener colores «EX» para el Atuendo 3 de Manon y el Atuendo 2 de Marisa, inspirados en la paleta de colores rosa, púrpura y amarillo característica de Ingrid. También se añade un traje para el avatar basado en el diseño original de la luchadora, con su clásico gorro y alas.

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Algunos jugadores han apuntado el parecido de los nuevos colores de Manon y Marisa con Kira de DIU y Kanroji de Demon Slayer.

Adicionalmente, el pase incorpora temas de Street Fighter 5 como «The Grid», «Marina of Fortune» y «Rival Riverside». Por otra parte, el Battle Hub recibirá el título clásico Knights of the Round. La oferta se completa con ilustraciones para las pantallas de carga de Alex y Luke, un nuevo gesto, efectos cosméticos, títulos como «Code Holder» y pegatinas de personajes olvidados como D.D. y Rook.

El Fighting Pass premium mantiene un costo de 250 Fighter Coins, las cuales pueden recuperarse al completar los 30 niveles antes de su expiración. La llegada de Ingrid el 28 de mayo coincidirá con el lanzamiento del Atuendo 3 para todo el elenco de la Temporada 3 de Street Fighter 6. Finalmente, la actualización que ya esta disponible incluirá además a Haitani, uno de los «Cinco Dioses de los Juegos de Pelea» japoneses como comentarista dentro del juego.

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Fuente: canal oficial de Street Fighter en YouTube

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