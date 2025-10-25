Street Fighter 6: estos son los códigos de los trajes Street Burguers de McDonald’s para Ken, Ryu y Chun-Li

Esta semana, Capcom reveló una colaboración entre McDonald’s Japón con Street Fighter 6. Street Burgers es el nombre de la colaboración que inicio mostrando divertidos videos publicitarios de los personajes de la franquicia de juegos de pelea de Capcom haciendo poderes que se asemejaban a alimentos con una estética similar a la de Street Fighter 2.

Adicional a las nuevas hamburguesas del menú de McDonald’s en Japón, la colaboración también llegó a Street Fighter 6. Ya que, en el país del sol naciente, con el anuncio de la colaboración, se habilitó un nuevo color para el traje clásico de M. Bison (Vega). Desafortunadamente, este color solo se puede conseguir conectándose a los servidores de Street Fighter 6 desde una dirección IP de Japón.

¿Cómo conseguir los trajes de McDonald’s de la colaboración con Street Fighter 6?

Si bien en algunos foros hay algunos tutoriales para obtener el traje M. Bison, vía VPN, hoy McDonald’s compartió tres códigos para trajes de la colaboración con Street Fighter 6 para Ryu, Ken y Chun-Li. Estos códigos sirven para todas las regiones del mundo y aquí les compartimos los códigos.

Colores EX de McDonald’s:

Ryu : M3L4-WJAK-8FCH-6AYV

: M3L4-WJAK-8FCH-6AYV Ken : CDU9-BBPC-DNQU-98M9

: CDU9-BBPC-DNQU-98M9 Chun-Li: LFCU-8RYT-7MP9-RH8F

¿Cómo canjear los códigos del color EX de la colaboración “Street Burgers” entre McDonald’s y SF6?

La colaboración «Street Burgers» de Capcom y McDonald’s Japón inició el miércoles 22 de octubre de 2025 y los colores se podrán canjear hasta el 12 de diciembre de 2025. Para usar traje se debe poseer el atuendo 2 de Ryu, Ken y Chun-Li y para canjear el código Ingresa en la sección «Introduce el código de evento» dentro del menú de opciones del juego.

Por el momento desconoce si el color EX de M.Bison estará disponible vía código o si otros personajes —como Akuma, JP, Marisa o Manon— que aparecen en los comerciales se unirán a la colaboración.

Fuente: McDonals