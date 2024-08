Street Fighter 6: cómo conseguir el color EX 01 del atuendo 2 de Cammy

Recientemente, Capcom ha revelado la fecha en la que Terry Bogard se unirá a Street Fighter 6 como parte de la segunda temporada de contenido del juego. Ahora, la desarrolladora japonesa ha anunciado que los usuarios de Cammy podrán obtener un color extra (EX 01) para Cammy como parte de una colaboración entre Street Fighter 6 y Twitch.

¿Cómo conseguir el color EX 01 del atuendo 2 de Cammy Street Fighter 6?

Esta es una guía paso a paso para que consigan desbloquear el color EX 01 para el atuendo dos de Cammy en Street Fighter 6. La única forma de desbloquear este color especial es participando en el programa «Apoya a un Streamer» de Twitch. Para ello, deberás:

Guía paso a paso para conseguir el color EX 01 de Cammy para Street Fighter 6:

Suscribirte o regalar una suscripción de Twitch: adquiere o regala una suscripción de cualquier nivel (excepto Prime) a un streamer de la categoría Street Fighter 6. En Colombia estos son algunos de los streamers que usualmente juegan juegos de pelea: Last Jenova , canal donde se lleva a cabo la liga oficial de la comunidad de Street Fighter 6 en Colombia llamada Fighting Fury League. AncalagonGames: streamer de la comunidad de juegos de pelea de Medellín (MedFight). ColombianCoffeeGames: streamer de juegos retro y de pelea. Casa__Retro: Streamer y Youtuber de juegos de pelea. Fighting_Zone_Team: streamer y grupo de una de las comunidades de Bogotá de juegos de pelea.

Dónde recibo el código para conseguir el color EX 01 de Cammy: Una vez realizada la suscripción, recibirás un código de 16 dígitos en tu bandeja de entrada de notificaciones de Twitch. Cómo canjear el código del color EX 01 de Cammy en Street Fighter 6: Ingresa el código en la sección «Introduce el código de evento» dentro del menú de opciones del juego.

¿Hasta cuándo está disponible el color EX 02 para atuendo 2 de Cammy en Street Fighter 6?

La oportunidad de obtener el color EX 01 para el atuendo clasíco de Cammy comienza el 2 de septiembre a las 11:00 AM (hora de Colombia), 10:00 AM (hora de México) y 6:00 PM (hora de España). Sin embargo, la promoción es de tiempo limitado y termina el 30 de septiembre a las 1:59 PM (hora de Colombia), 12:59 PM (hora de México) y 7:59 AM del 1 de octubre (hora de España).

¿Qué necesito para conseguir el color X 02 para atuendo 2 de Cammy en Street Fighter 6?

Debes poseer el atuendo 2 de Cammy para poder utilizar este color.

El código solo se puede canjear una vez por Capcom ID, incluso si juegas en varias plataformas.

Asegúrate de que la suscripción de Twitch que compres sea de un tipo válido (nuevas suscripciones mensuales, suscripciones de varios meses o suscripciones de regalo). Las suscripciones Prime y las renovaciones automáticas no son elegibles.

Fuente: Capcom