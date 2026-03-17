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Street Fighter 6: guía para desbloquear a Alex como maestro en el modo World Tour

Aprende paso a paso cómo desbloquear a Alex como maestro en el modo World Tour de Street Fighter 6, sus requisitos de nivel y ubicaciones.

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Lectura de 3 min

La actualización más reciente de Street Fighter 6 ha incorporado a Alex, el tercer personaje de la actual temporada y como es costumbre también podemos reclutarle como maestro en el modo World Tour. Al interactuar con él, los jugadores pueden obtener su estilo de pelea y movimientos especiales para personalizar sus avatares. Así que en esta guía de Street Fighter 6 conocerán los requisitos y ubicación para reclutar a Alex como maestro en el World Tour.

Requisitos previos y ubicación inicial para desbloquear a Alex como maestro en el modo World Tour

Street Fighter 6: guía para desbloquear a Alex como maestro en el modo World Tour

Para iniciar la misión de búsqueda de Alex, en el modo World Tour de SF 6, es indispensable haber progresado en la historia principal más allá del Capítulo 7-6, específicamente tras completar el torneo «The Novice League». Una vez cumplido este requisito, se habilitará la zona Wrestle Metro dentro de Metro City. El proceso comienza al hablar con Cathy, ubicada cerca de las escaleras del estadio. Ella asignará una misión secundaria que sirve de enlace para encontrar a Alex. El primer objetivo consiste en localizar a un personaje llamado Jean en el sector de Chinatown. Tras encontrar a Jean, el jugador deberá escoltarla de regreso al estadio y protegerla en un combate contra varios oponentes. Superado este encuentro, se activará una secuencia cinematográfica donde Alex se enfrenta a Andore.

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Street Fighter 6: guía para desbloquear a Alex como maestro en el modo World Tour

Para continuar con el progreso se debe hacer luego:

  • Hablar nuevamente con Jean después de la escena.
  • Interactuar con Tom, un conocido de Alex que aparecerá en la zona.
  • Siga la pista proporcionada por Tom sobre la afición de Alex por los vehículos. Esto sitúa la búsqueda en Abigail’s Scrap Metal, cerca del Westbay Promenade.

Localización final y último requisito para reclutar a Alex en el modo World Tour

Al llegar al deshuesadero de Abigail, el jugador recibirá información de un miembro de la pandilla Mad Gear, quien indicará que Alex se ha movido debido a un conflicto con la familia Andore. La ubicación exacta se marcará en el mapa hacia el Urban Park durante la jornada nocturna. En dicho parque, el avatar deberá derrotar a cinco miembros de la familia Andore. Tras el combate, se revelará que el paradero final de Alex es el Crow’s Nest, lugar al que solo se puede acceder de noche. Al hablar con Crows Burungak en esa ubicación, se iniciará el encuentro directo con el personaje. Tras una batalla contra Alex, este se convertirá formalmente en Maestro, independientemente de si el jugador gana o pierde el combate, permitiendo así el acceso a su árbol de habilidades y configuración de movimientos.

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